Chanchamayo: rescatan dos cachorros de otorongo víctimas de tráfico ilícito de fauna silvestre [FOTOS y VIDEO]

Dos crías de otorongo que se encontraban en una casa ubicada en Alta Chincarmas, distrito de Perenné, provincia de Chanchamayo, en Junín, fueron rescatadas tras ser atrapados para comercializarlas en mercados ilícitos.

Personal del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), entidad adscrita al Ministerio de Agricultura y Riego, recuperaron a los animales mediante un operativo liderado por la Policía Nacional del Perú y la Fiscalía Especializada en Material Ambiental (FEMA). Trabajo de liberación se realizó después de que, a través de una llamada anónima, alertaran del hecho a Serfor.

Los cachorros tenían dos semanas de nacidos; estaban deshidratados y con trastornos digestivos. Una señora los estaba cuidando cuando los hallaron. Ella contó que su hijo, Samuel Pampañaupa, se los entregó.

Serfor abrió un proceso administrativo contra el sujeto en mención porque cometió una infracción grave contra la fauna silvestre. También ordenaron el traslado de las crías al zoológico La Inmaculada de Lima, donde vienen recibiendo cuidados especiales.

“Por si solos no pueden sobrevivir, son muy pequeños, no tienen ni dientes, y al no tener a su madre biológica deben estar al cuidado humano para tener una oportunidad de vivir”, explicó Jessica Gálvez-Durand, directora de Gestión Sostenible del Patrimonio de Fauna Silvestre del Serfor.

En las zonas rurales frecuentemente se cazan animales silvestres para comercializarlos en mercados ilícitos. Los traficantes suelen matar a la madre para vender sus dientes u otras partes de su cuerpo.

El código penal peruano indica que es un delito adquirir, vender, transportar, almacenar, importar, exportar o reexportar productos o especímenes de especies de fauna silvestre, sin un permiso o certificado válido. Se detalla que la pena privativa de libertad es entre tres y cinco años.