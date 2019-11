Sociedad Civil Organizada impulsará revocatoria del alcalde de Tacna

La Sociedad Civil Organizada en Tacna, que lleva adelante la mesa técnica contra el “tarifazo”, expresó su rechazo al alcalde provincial de Tacna, Julio Medina Castro. Lo cuestionan por no apoyar la anulación del incremento diferenciado en las tarifas de agua, impuesto en el año 2018 por la Entidad Prestadora de Servicios y Saneamiento (EPS).

Por ello, ayer en una conferencia de prensa, anunciaron que en enero del próximo año, comprarán un kit electoral para revocar al burgomaestre.

Manifestaron que la decisión es un acuerdo tomado por unanimidad. A ello sumaron exigir la derogación del directorio de la EPS, que en su punto de vista, solo le hace daño al pueblo tacneño.

Sobre los cuestionamientos, el alcalde Medina dijo estar tranquilo respecto a la decisión de la sociedad civil. Sin embargo, aclaró que fueron ellos quienes fallaron en la misión de lograr la suspensión del alza de tarifas. “El aumento de las tarifas se aprobó en 2018, pero ahí la sociedad civil no dijo nada. Este año se aplicó pero antes nadie dijo nada”, declaró.

Medina reafirmó no ser culpable del alza y no temer a su revocatoria. Negó ser traidor del pueblo, advirtiendo que actúa conforme a lo que sus votantes le exigen.

“El tarifazo no es mi competencia. No aceptaron mi pedido de que se anule. Yo no puedo hacer nada, sí la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento”, concluyó.