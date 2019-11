Acusan a exgobernador de Tumbes de dirigir red criminal

Se encargaban de amañar procesos de selección y exigían cupos a contratistas que emprendían obras financiadas por el Gobierno Regional de Tumbes. De esta manera operaban los integrantes de la organización criminal denominada “La Banda del Chino”, liderada presuntamente por Ricardo Isidro Flores Dioses, ex gobernador regional en el periodo 2015-2018.

PUEDES VER Desarticulan red criminal liderada por ex gobernador regional de Tumbes

La operación “Chilimasa II” se produjo a las 3:00 de la madrugada de ayer, donde participaron 190 agentes de la Policía Nacional y quince representantes del Ministerio Público, quienes procedieron al allanamiento, incautación, descerraje y detención de ocho personas en Tumbes y una en Piura, acusados del presunto delito contra la administración pública, en la modalidad de colusión agravada.

Los detenidos

Se trata del ex gerente regional de Infraestructura, Rolando Javier Salazar Llatas; el ex jefe de la Unidad de Logística, Fernando Morán Lupu; el ex gerente regional de Desarrollo Económico, Adolfo Edwin García Ortiz; el ex jefe de la Oficina Regional de Administración, Pedro Octavio Mejía Reyes.

Asimismo, fueron intervenidos el ex director regional de Agricultura, Carlos Miguel Chiclayo Padilla; el representante del Consorcio Pegaso, José Luis Zevallos Barrios y ex jefe de Asesoría Jurídica, José Nole Nunjar.

Este último trabaja como procurador público en la gestión municipal del alcalde de Tumbes, Jimmy Silva Mena.

Según el Ministerio Público, el cabecilla de la presunta organización criminal es el ex gobernador regional, Ricardo Isidro Flores Dioses (68).

Modus operandi

Según informó la Fiscalía, los detenidos habrían solicitado coimas a empresarios para direccionar obras en la región de Tumbes.

En el allanamiento a la casa de Flores Dioses, en la calle Los Andes, los representantes del Ministerio Público procedieron a recoger gran cantidad de documentos de las obras que se ejecutaron durante su gestión.

Los detenidos permanecerán en la División de Investigación Criminal (Divincri) de Tumbes por un periodo de 15 días. Posteriormente se programará la audiencia de detención preliminar.

Durante el megaoperativo se incautaron ocho celulares, una laptop y una PC; además de documentación de interés para la investigación.

Es preciso señalar que la disposición legal fue dada por el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Supraprovincial Especializado en Corrupción de Funcionarios de Tumbes, a cargo del magistrado Jaime Elías Lecarnaqué.