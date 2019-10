Cusco: Corea del Sur elegirá empresa a cargo de obras en aeropuerto Chinchero

José Víctor Salcedo

El Aeropuerto Internacional de Chinchero entró en una etapa definitiva para su construcción. Ayer los gobiernos de Corea del Sur y Perú firmaron el contrato de asistencia técnica de Estado a Estado, para elegir a la empresa que hará el nuevo terminal aéreo. El país asiático asumirá esa misión.

Por parte de la República de Corea, suscribieron el documento los representantes de Korea Trade Investment Promotion Agency, Dae Ja Kim, y de Korea Airport Corporation, Myung Woon Kim. Por el lado de Perú, lo hizo la directora general de la Oficina General de Administración del Ministerio de Transportes, Lilyan Cecilia Pérez Barriga. El acto lo presidieron el ministro de Transportes y Comunicaciones, Edmer Trujillo, y el embajador coreano en Perú, June Hyuch Cho, quien estuvo acompañado por el director general del Ministerio de Tierra, Infraestructura y Transporte Aéreo, Taebyung Kim.

Aeropuerto millonario

"Este contrato representa un punto sin retorno para la construcción del aeropuerto", precisó el ministro Edmer Trujillo. Añadió que el aeropuerto costará US$ 770 millones, de los cuales US$ 740 millones corresponden a la obra y US$ 30 millones son el pago al Estado coreano por la asistencia técnica.

En tanto, según el funcionario coreano Taebyung Kim, el terminal entrará en funcionamiento en 2024. "Espero con grandes expectativas el primer vuelo al aeropuerto de Chinchero-Cusco", dijo Kim. Sostuvo que Corea garantiza la protección del patrimonio cultural y natural del Valle Sagrado de los Incas. La obra es cuestionada por un posible atentado cultural. Temen el daño a vestigios ancestrales.

El ministro Trujillo agregó que el contrato entra en vigencia el 1 de noviembre. Desde esa fecha, Corea tiene ocho meses para seleccionar a la empresa. Por eso, la asistencia técnica de Estado a Estado propone la optimización de los estudios técnicos del proyecto a fin de obtener una certificación LEED para la infraestructura aeroportuaria. Eso quiere decir que Corea garantizará un aeropuerto sostenible y amigable con el medio ambiente.

Trujillo insistió en que la construcción del aeropuerto será fundamental en el desarrollo de Cusco. Su puesta en marcha, según su perspectiva, dinamizará el turismo e impulsará la competitividad de más de 428 000 cusqueños y el ingreso de divisas por la llegada de turistas. En ese sentido, se prevé un aumento de 18.75%. El nuevo terminal garantiza la llegada y salida de vuelos directos de Bogotá, Río de Janeiro, Buenos Aires, Santiago, Quito, Panamá (hub internacional de Centroamérica), entre otras ciudades de América.

Así sería Chinchero

El aeropuerto se construirá en un área de 438 hectáreas, en las comunidades del distrito de Chinchero (Urubamba), a una hora de viaje hacia noreste desde la ciudad de Cusco. Con el área de amortiguamiento, la extensión avanza a 499 hectáreas. Las tierras fueron adquiridas por el Gobierno Regional de Cusco a las comunidades de Yananocas, Ayllupongo y Raqchiayllu. Se pagaron US$ 70 millones, a razón de US$ 25 por metro cuadrado.

El aeropuerto de Chinchero —si esta vez se hace realidad— tendrá pistas en unos 4000 metros cuadrados de espacio y, por ende, será tres veces más grande que el actual aeropuerto de Cusco, Alejandro Velasco Astete. Por eso, podrá recibir 5.7 millones de pasajeros al año, en contraste con los 3.4 millones que recibe el actual terminal aéreo.

Desde la perspectiva optimista del Ejecutivo nacional, la obra tiene viabilidad técnica y operativa. Cuenta con todos los estudios de preinversión a nivel de perfil y factibilidad. Esos documentos, aseguran, incluyen evaluaciones de meteorología, suelos y otros. Mientras, desde la otra orilla, aquellos que están preocupados por el impacto de los vuelos en el ecosistema y los sitios prehispánicos señalan que tales estudios son insuficientes y no aseguran que no haya impactos negativos.





Autoridades de Cusco respaldan obra

El gobernador regional, Jean Paul Benavente, y el alcalde de Chinchero, Luis Héctor Cusicuna Quispe, aplaudieron la firma del contrato. Ambos aseguraron que las voces que hablan de daños al patrimonio natural y cultural, durante la edificación del terminal aéreo, no cuentan con documentos que sustenten esos cuestionamientos.

“Sí, tenemos que hablar de la protección del patrimonio, pero no podemos permitir que continúe la oposición por ciertos intereses”, dijo.