Gustavo Guerra García: “La autopista Ramiro Prialé aliviaría la Carretera Central”

Por: Jésica León

¿Le parece coherente empezar las obras de la Línea 2 del Metro de Lima sin haber culminado la ampliación de la autopista Ramiro Prialé?

Toda la obra de la Ramiro Prialé debió terminarse en la tercera gestión de Castañeda Lossio, dos años de expropiaciones y dos años de ejecución de obras. En la gestión de Susana Villarán se firmó el contrato con Rutas de Lima. Sería importante indagar por qué se ha desfasado esa programación respecto a lo que estuvo firmado en el contrato. Hubiera sido ideal que esté terminada porque es una vía paralela a la Carretera Central. Los encargados de la Línea 2 del Metro no pueden detener la obra. No es una responsabilidad de la AATE sino de la Municipalidad de Lima.

La Carretera Central siempre ha sido caótica, pero con el plan de desvíos hay más congestión vehicular. ¿Qué hacer?

Si hay algún problema en el plan de desvío, en la calidad del diseño, es responsabilidad de la Municipalidad de Lima. Siempre una obra de esta magnitud tiene un tipo de afectación significativa. La Carretera Central es la peor vía de la capital en términos de congestión porque tiene todos los problemas juntos: mototaxis, miles de minivanes de turismo, que son colectivos piratas que operan bajo el sistema comisionista afiliador, transporte de carga pesada, transporte público que no ha sido reformado como la Av. Javier Prado.

PUEDES VER Autopista Prialé: usuarios hoy tardan hasta 2 horas

¿Qué medidas recomienda para reducir la congestión?

Yo no soy muy creyente de implementar el ‘pico y placa’ para los camiones porque implicaría costos que vamos a pagar todos. Al no existir vías alternas es muy complicado. Si se quiere tomar medidas de restricción en este periodo largo se podría plantear que en determinados horarios las flotas de camiones ya no vayan por la Carretera Central sino por la vía Canta-Unish o por la vía Lunahuaná-Huancayo, Chupaca. Hay que estudiar bien cuáles serían los impactos.

¿Cree que el alcalde Jorge Muñoz hizo mal en reformular el trazo de la Ramiro Prialé? Se están generando retrasos y aún no se ponen de acuerdo con el concesionario.

Habría que entender cuáles fueron las razones. Cambiar el trazo en un proyecto siempre es un problema porque hay familias que han tomado decisiones como no construir un segundo piso, no techar el jardín porque su vivienda será expropiada y hay otros que no iban a ser afectados. Es un costo social donde hay ganadores y perdedores. Habría dos razones para reformular la ampliación: porque quieres perjudicar a menos personas o porque el concesionario te está pidiendo que lo cambies para que la expropiación cueste menos.

PUEDES VER Escolares de Cantagallo en riesgo tras retraso en obras

¿Qué beneficios traería la ampliación de esta vía?

La Ramiro Prialé completa descongestionaría la Carretera Central, pues permitiría que esta sea un paso de transporte público, siempre y cuando se ponga orden. El proyecto de Rutas de Lima es incompleto porque falta que el MTC ejecute con inversión pública la obra que va desde el puente los Ángeles hasta Ricardo Palma para que la funcionalidad sea completa. Son en total 40 km, 10 ya están hechos, Rutas de Lima tiene 20 km bajo su compromiso y faltarían 10 más desde puente Los Ángeles hasta Ricardo Palma.