Arequipa: Consejeros advierten interés político en cambio de director de GRA en Sedapar

Arequipa. Los consejeros Edy Medina y Harberth Zúñiga denunciaron el interés de manejar políticamente la empresa prestadora de servicios Sedapar. Esto, luego del cese del director representante del Gobierno Regional de Arequipa (GRA), Roberto Rosado.

"Primero, decían que no cumplía el perfil del cargo, ahora, y me sorprende, aducen que está viejito y no tiene conocimiento técnico de la empresa. Creo que aquí hay algo más oscuro", indicó el consejero Medina.

Este, además, señaló que el cargo de Rosado no es técnico, sino para dar lineamientos de políticas de Sedapar.

De igual forma, el consejero Zúñiga señaló que le parece extraño que se haya insistido en la salida de Rosado. "Este pedido ya fue enviado dos veces a comisión porque no tenía sustento", indicó.

Zúñiga recordó que Rosado apoyó que Sedapar salga de las cuentas en rojo, para que ahora tenga utilidades. Aseveró que hay interés de querer manejar nuevamente de forma política a la empresa.❖