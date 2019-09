Cercado de Lima: Roban en panadería a pocos metros de Palacio de Gobierno y Municipalidad [VIDEO]

En cuestión de segundos, un ladrón logró llevarse la cartera de una ciudadana de nacionalidad suiza que se encontraba cenando con su familia en una panadería ubicada en el jirón Ucayali en Cercado de Lima.

Vistiendo un abrigo largo y una maleta, el responsable logró distraer a los demás comensales y personal del establecimiento, quienes no notaron cuando el delincuente consiguió llevarse las pertenencias de la turista.

Al respecto, el dueño del establecimiento aseguró que no es la primera vez que sucede esto en la zona. “Se les identifica, pero como no se consuma el robo, los sueltan. Llamamos al serenazgo o policía, pero como no se llevaron nada, los soltaron” aseguró.

“A veces los turistas no denuncian. En este caso tampoco quisieron denunciar” indicó el propietario, además afirmó que la turista tenía dentro de la mochila un llavero, documentos y algo de dinero.

Como se ve en las imágenes, fueron tres personas (un hombre y dos mujeres) las que participaron en el robo, mientras uno se lleva la mochila, los otros tapan las cámaras mientras buscaban otras cosas para llevarse. “Por lo general, son grupos de 3 a 4 personas, una modalidad es hablar por el celular mientras se acercan al objetivo. Cuando van saliendo, levantan la mochila y se lo llevan (lo que buscaban robar)” finalizó.