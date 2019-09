Arequipa: Hospital General no cobró deuda por negligencia

Deysi Pari

A principios de año, los directivos del hospital Honorio Delgado revelaron que el Seguro Integral de Salud (SIS) les debía S/ 9 millones. El nosocomio no pudo hacer efectiva la deuda por la siguiente razón: no se pudieron ingresar al sistema más de 31 000 fichas de atención por el SIS, para lograr hacer efectivo el cobro. En el hospital, alegaron que los formatos únicos de atención (FUA) no fueron digitados por falta de personal.

Sin embargo, un informe, enviado por personal del SIS al congresista Horacio Zeballos, reveló que el hospital tenía presupuesto para esa tarea, pero no lo ejecutó por completo.

De acuerdo al análisis realizado por la Gerencia de Negocios y Financiamiento del SIS, del 2015 al 2018, el nosocomio ejecutó 66.6%, 75.9%, 84.2% y 81.7%, respectivamente, de su partida para bienes y servicios. Entonces, podía contratar personal. De acuerdo al SIS, solo en el 2018, no se ejecutaron S/ 7 396 836, dinero con el que se hubiera podido contratar al personal que se requería para la digitación de las fichas y cobrar la deuda.

En otro informe, se detalla que, en diciembre de 2016, el nosocomio presentó el primer requerimiento para ingresar estos formatos de manera extemporánea.

Previa evaluación, el SIS en Arequipa autorizó que se digiten 5 704 fichas, pero el Honorio Delgado solo procedió con 135.

En diciembre de 2017, los directivos del hospital volvieron a pedir autorización para digitar 19 144 fichas bajo el argumento de falta de personal. No obstante, en esta oportunidad, el SIS no lo autorizó, debido a que ya habían tenido la opción. Además, se identificó que los documentos que no se ingresaron no son 31 000, sino 39 862. Otro aspecto es que, de acuerdo a una visita hecha por Contraloría, en marzo de este año, se notó falta de coordinación.