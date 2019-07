Omar Candia: Tía María debe ir en la medida que la población acepte esta inversión

Desde la ciudad de Lima, el alcalde provincial de Arequipa, Omar Candia Aguilar, se pronunció acerca de la necesidad de obtener la aprobación de la población antes de poner en marcha el proyecto minero Tía María, pese a que este ya cuenta con licencia de construcción otorgada por el Ministerio de Energía y Minas (Minem) el 9 de julio.

En entrevista a diario Gestión, el burgomaestre afirmó que “Tía María debe ir en la medida que la población acepte esta inversión. Si la comunidad no acepta la inversión, lo que van a generar es un conflicto que puede perjudicar el desarrollo de la región". Esto, en referencia a la huelga indefinida que acatarán los pobladores del valle de Tambo a partir del 15 de julio en la provincia de Islay.

Además, cuestionó la poca transparencia en el levantamiento de observaciones al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que vencía el 1 de agosto de este año. Ante ello precisó que es fundamental que el Gobierno asuma el papel de articulador con la población para entablar el diálogo.

“Es muy importante que los líderes sociales tengan claro que los impactos ambientales no van a afectar el valle, no van a contaminar el agua, o va a afectar su calidad de vida (…) He podido observar que, de esa desconfianza generalizada que podía existir hace dos años (en el Valle del Tambo), a la fecha esto ha ido cambiando un poco”, señaló.

Este lunes cientos de pobladores del valle de Tambo, de la provincia de Islay y la ciudad de Arequipa, saldrán a las calles en rechazo al otorgamiento de la licencia de construcción del proyecto Tía María.

Como medida de prevención, la UGEL Islay anunció la suspensión de labores escolares este 15 de julio en las instituciones educativas ubicadas en los distritos de Cocachacra, Dean Valdivia, Punta de Bombón y Mejía.