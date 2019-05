Luna: “Incluir a Morillo en caso San Bartolo tiene motivaciones políticas”

Lindberg Cruzado. Chimbote

El gerente regional de Áncash, Luis Luna Villarreal, mencionó que es sospechoso que después de 10 años la Fiscalía Anticorrupción del Santa haya incluido al gobernador regional Juan Carlos Morillo Ulloa en la investigación por el sonado caso San Bartolo, por la presunta comisión del delito de colusión.

“Incluir a Morillo en el caso San Bartolo tiene motivaciones políticas, es sospechoso que después de 10 años la Fiscalía incluya al gobernador. Para los funcionarios de la región está claro, aquí no se busca hacer justicia sino generar caos, incertidumbre y trabar los proyectos que se tienen para Áncash”, pronunció.

Luna mencionó que si Morillo Ulloa “no hubiese salido elegido gobernador regional, nada de esto hubiese pasado, pero justo cuando estamos a punto de presentar los proyectos de envergadura para Áncash se emite la decisión fiscal que, reitero, este hecho es eminentemente político y económico”, refirió.

Para el funcionario, Juan Carlos Morillo no trabajó para César Álvarez Aguilar, “el actual gobernador regional como empresario constructor ganó a través de un consorcio la licitación para la construcción del canal San Bartolo, pero él no fue parte de la corrupción, él no tiene que ver nada con la mala política”.

Cabe indicar que el jueves se conoció que el gobernador Juan Carlos Morillo y el expresidente de Áncash, César Álvarez, fueron incluidos con otros exfuncionarios de Chinecas en la investigación por presunta colusión en la obra del canal San Bartolo, que fue licitada por 17 millones de soles, pero se pagó más de 36 millones y no terminó. De 11 kilómetros, faltó construir mil 200 metros lineales de canal.

Directorio

Por otro lado, anunció que fue suspendida la convocatoria a la primera sesión para la conformación del nuevo Directorio del Proyecto Especial Chinecas, porque no asistieron el alcalde de Chimbote, Roberto Briceño, quien está de viaje en China, tampoco llegaron los representantes de la junta de usuarios y del Ministerio de Agricultura. La segunda convocatoria es para el 7 de junio.