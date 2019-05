Joven cae por enorme grieta formada tras crecida de río [VIDEO]

En la ciudad de Abancay, región Apurímac, un joven resultó herido cuando cayó por una enorme grieta la cual se formó tras la crecida del río Mariño. La víctima del accidente habría estado distraída mirando su celular mientras caminaba, por lo que no se percató del hueco que se encontraba en su camino.

El hombre de 30 años de edad, quien fue identificado como Anthony Ascue Batallanos, estaba transitando por la avenida Enrique Pelach, la cual hasta el momento no ha sido reparada a pesar de las promesas hechas por Defensa Civil, el alcalde de Abancay y otras autoridades. En su momento, ellos llegaron hasta el lugar donde se ubica la grieta y se comprometieron a brindar su apoyo.

En un principio, los vecinos y personas que estaban por la zona creyeron que el joven había perdido la vida al caer por el agujero; no obstante, él logró pedir ayuda, por lo que dieron aviso a los bomberos, Policía Nacional y serenazgo. Debido a que no se contaba con una camilla para poder trasladar al herido, los agentes primero cargaron al hombre; no obstante, el intenso dolor de la víctima generó que un efectivo lo lleve en su espalda. Ascue Batallanos fue trasladado hasta al Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega, Abancay, en donde se viene recuperando.

Los vecinos señalaron que hace cerca de dos meses aumentó el caudal del río Mariño, lo que provocó que la plataforma de la pista colapse. Ellos señalaron sentirse molestos, ya que hasta el momento lo único que se ha hecho para solucionar el problema ha sido colocar un montículo de tierra en medio de la vía para que de esta manera se pueda evitar que los transeúntes pasen por la zona.