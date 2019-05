Profesor habría agredido a escolar que quedó con el brazo fracturado [VIDEO]

Los padres de un escolar de 11 años manifestaron su indignación por la agresión que habría sufrido su hijo, por parte de un profesor del colegio emblemático San José de Chiclayo, en Lambayeque. Resultado de ello, su brazo quedó fracturado.

El hecho se registró en horario de clases, por lo que los progenitores del afectado no dudaron en señalar como responsable a un docente que enseña el taller de carpintería. Según dijeron, el hombre usó una tabla para golpear a su hijo.

“El profesor me ha tirado con la madera acá, en mi espalda, después me ha tirado otro y yo he empezado a correr porque me comenzó a pegar. Me estuve defendiendo hasta que me caí al suelo y él me seguía dando”, contó el menor a sus familiares.

El estudiante ha sido sometido a dos intervenciones quirúrgicas, luego que una radiografía reflejara las lesiones. Su recuperación podría tardar varios meses, es por ello que las autoridades del colegio lo apoyarán para que no pierda el año lectivo.

En tanto, el profesional se defendió diciendo que fue un accidente que ocurrió mientras el niño jugaba con sus compañeros. Sin embargo, la institución lo separó de sus funciones y no podrá estar cerca de los menores hasta que se demuestre su inocencia.

Por otro lado, en Moquegua, una trágica decisión tomó una escolar que habría tenido problemas con una compañera. La adolescente de 17 años acabó con su vida la noche ayer y dejó una misteriosa carta para su madre que trabaja en Chile.

“Mamá perdóname y te amo. Muchas gracias por todo. Todo es culpa de … Ella es la culpable de todo”, escribió en el papel aparentemente arrancado de uno de sus cuadernos.