Arequipa: el calvario de Florencio para cobrar una pensión en la ONP

Edwar Quispe

Florencio Castro Mamani tiene 79 años. Trabajó en construcción civil desde 1962 y decidió jubilarse en el 2009 luego de un accidente laboral; unos puntales le aplastaron la pierna derecha. Comenzó a juntar sus papeles en 2010 y se dio cuenta que acreditaba hasta 27 años de servicios prestados a empresas nacionales, estatales y privadas extranjeras.

Llegó a la Oficina de Normalización Previsional (ONP) el 12 de octubre del 2010 y en pocos días le dieron una respuesta. Le otorgarían una pensión provisoria de 415 soles mientras revisaban sus papeles. Florencio lo tomó como una buena señal.

Sin embargo, tres meses después la ONP le dijo que no acreditaba ni siquiera 7 años de trabajo y lo conminaban a devolver el dinero que ya había recibido. Allí comenzó su calvario.

Pasaron los años y nadie le daba una respuesta favorable a su pedido, varias visitas a la oficina para ver si encontraban sus boletas y si es que las observaciones serían levantadas. En 2014 entabló un juicio.

Un año después, su estado de salud decayó. No tenía dinero para afrontar un tratamiento por la celulitis crónica que le había dejado ese accidente, aún con la pierna herida él seguía trabajando, pero ya no de manera formal.

Después de un año de lucha, buscando abogados y sin tener respuestas, entró en depresión y le dijo a su esposa, Nicolasa Anco Flores: "déjalo ahí, ya no quiero seguir con esto". Pero su pareja no se dio por vencida y siguió con el proceso judicial.

El camino no fue fácil, no tenía representante legal y algunos abogados le cobraban hasta 500 soles. Tuvo el apoyo de abogados de oficio que no les cobraron nada. Acudió hasta la Defensoría del Pueblo, pues sentía que sus derechos habían sido vulnerados. Pero la respuesta no fue inmediata.

En 2017 el Poder Judicial falló a favor del jubilado, la familia pensó que eso iba a solucionar sus problemas, pero solo le reconocieron 17 años como aportante. Para la ONP, este acumulado era insuficiente, por ello le negaron la pensión una vez más. Las esperanzas de Florencio parecían perderse mientras su estado de salud decaía.

Como no tenía respuesta en Arequipa, su esposa y representantes de la Asociación Nacional de Pensionistas y Jubilados de la Ley 19990 viajaron a Lima a buscar audiencia ante el organismo nacional.

“Llegamos a la oficina y también nos pusieron trabas, incluso una congresista nos apoyó. Pero como no querían hacernos caso, les dije que si mi esposo se moría en esta espera, les iba a traer el cuerpo hasta su puerta por ser los responsables de su muerte”, contó.

La familia no sabe si su caso conmovió a los directivos o es que recién se pusieron las pilas para buscar su expediente, pero en octubre de 2018 le concedieron una pensión de 663 soles para Florencio, reconociéndole así 20 años de aportes.

Un trámite sin contratiempos para obtener una pensión puede demorar en lo mínimo cuatro meses, pero cuando surgen estas trabas, pueden pasar hasta 10 años sin que un jubilado pueda tener respuesta de su reclamo ni ver el dinero que por tantos años aportó. Algunos incluso han muerto en esta espera.❖

Illacutipa: hacen líos por una firma

Evaristo Illacutipa, representante de la Asociación Nacional de Pensionistas, indica que en Arequipa son alrededor de dos mil los jubilados que se encuentran peleando sus pensiones ante el Poder Judicial. Los argumentos de la ONP van desde rechazos por firmas en las boletas de pago, certificados de trabajo y acusaciones por falsificación. Era una costumbre escuchar que sus boletas no estaban en los archivos de la institución.

Illacutipa reconoce que los problemas en la ONP eran terribles hasta inicios de los años 90, puesto que el sistema de la entidad era pésimo, llegaban a pensar que era por ociosidad o desorganización.