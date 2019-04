Dictan 9 meses de prisión preventiva para sacerdote italiano acusado de abuso sexual

El Ministerio Público informó que se logró confirmar la medida de nueve meses de prisión preventiva contra el sacerdote Marco Francesco Mambretti, de origen italiano, acusado por el presunto abuso a un menor de 16 años de edad. Esta pudo ser obtenida por el fiscal de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Yarinacocha, Miguel Huamaní Quispe.

Actualmente, el hombre viene siendo buscado por la Policía para que pueda ser recluido en el penal de Pucallpa, Ucayali. Este no participó en la audiencia judicial realizada el último viernes. El religioso del seminario Santo Domingo Sabio fue denunciado en agosto de 2018 por la madre del adolescente. Cuando ocurrieron los hechos, este tenía 13 años. La mujer habló con La República y narró cómo se había percatado de que su hijo era víctima de abuso sexual.

“Noté que algo no estaba bien con mi hijo cuando empezó a cambiar su forma de ser. Se hizo rebelde, no hacía caso a nadie, o a veces estaba callado en un rincón. Además, me percaté que tenía moretones en la espalda y en el cuello. También en dos oportunidades encontré su ropa interior con sangre. Todo esto me hizo pensar lo peor y empecé a preguntarle, pero no me quería contar nada. Quizá por miedo o vergüenza”, señaló la mujer.

Luego de esto, el menor se llegó a poner mal, motivo por el cual fue llevado a un puesto de salud en donde pasó por el médico legista y terminó contando lo que le estaba sucediendo . Él relató que eran dos personas que lo violaban: otro menor y el padre Marco.

Enterado de la acusación, Membretti le envió una carta notarial a la madre del menor en donde le exigía ‘’rectificarse’’ y sustentándose en que el adolescente tiene un leve retardo señaló que se equivocaba de persona.