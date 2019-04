Arequipa: “La paralización de Majes Siguas II evita el crecimiento industrial del país”

Alexis Choque Sarmiento

El gerente general de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Carlos García Jerí, señala que la paralización del Proyecto Majes Siguas II es un retraso para el desarrollo industrial del país. Sostiene que su culminación pondría a competir a Arequipa con otros países que son potencias en la agroexportación.

El proyecto Majes Siguas II está paralizado hace un año. ¿Cómo esto afecta al país?

Son oportunidades perdidas. La paralización del proyecto Majes Siguas II es un retraso para la industria del país. En los últimos años, el Perú ha entrado en un entrampamiento de proyectos de inversión que ya nos está pasando factura. Necesitamos de las inversiones privadas para seguir siendo competitivos.

El gobernador Elmer Cáceres Llica tenía pensando reducir el tamaño de las hectáreas a menos de 20 para los agricultores locales, ¿es viable?

No. Este proyecto está pensado para lograr economías de escala. Con un terreno pequeño, no vas a lograr agroexportación. Ya tuvimos un ejemplo de los minifundios con la reforma agraria y vimos que no generó los beneficios que se esperaban.

A futuro, ¿cómo puede Majes II beneficiar al país?

Sería un gran avance para poder generar agricultura de alta calidad. Perú se ha caracterizado por tener productos de buena calidad y valor. Somos el segundo exportador de arándanos a nivel mundial. Podríamos llegar a un nivel competitivo con los espárragos, las uvas, las paltas y otros, los cuales no se cultivan en todas las partes del mundo.

¿Cómo se podría aprovechar aún más esta exportación?

Nosotros creemos que no solamente es exportar productos en bruto. Estamos viendo que algunos cereales como la quinua se están procesando como barras energéticas, comidas semicocidas para la exportación. Estamos notando un incremento de valor agregado y eso es importante porque se crean cadenas productivas.

¿Ha crecido las industrias en Arequipa?

Arequipa es la segunda ciudad más importante en industrias, pero debemos fortalecer rubros como la textilería, construcción y servicios.

¿Podemos mejorar?

Para potenciar la industria, en todo el país, tenemos primero que mejorar la infraestructura. Tenemos que mejorar la contratación de los trabajadores, porque hoy en día la relación entre empleado y empleador es compleja. Hay que mejorar el sistema tributario.

En Arequipa, hay un déficit de parques industriales. ¿Se tiene planeada la ejecución de alguno?

Sí, estamos elaborando un modelo de parques industriales que sea exitoso. Hay que buscar un terreno adecuado con servicios básicos y vías.