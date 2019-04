Cusco: Bloquean vía que usa la minera Hudbay en Espinar

Las protestas contra las empresas mineras en Cusco, no cesan. Un grupo de 40 comuneros de la comunidad campesina de Tacrara, situada en el distrito de Coporaque de la provincia cusqueña de Espinar, bloqueó una vía que usa la minera Hudbay, dueña de la mina Constancia en Chumbivilcas, para el traslado de minerales hacia Matarani (Arequipa).

El cierre de la vía empezó a las siete de la mañana y unos 60 vehículos encapsulados de Hudbay quedaron varados en Tacrara. El jefe de la División Policial de Orden y Seguridad, coronel Wilbert Leyva Durand, refirió que la protesta es porque la minera está haciendo uso de una vía alterna cuando no debería hacerlo. “Esa vía no está dentro del Corredor Minero del Sur. Es una actitud aislada de pobladores, porque los vehículos seguramente están utilizando una vía alterna que no deberían. Todo está controlado”, explicó.

Acotó que esperan que todo se resuelva con diálogo. Un grupo policial está en la zona para prevenir la violencia. Leyva dijo que la minera debe evitar el uso de vías alternas para transportar minerales.