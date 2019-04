Viernes Santo: Esta es la razón por la que no se debe comer carne

Cada día de Semana Santa, miles de fieles católicos y cristianos recuerdan el Via Crucis de Jesús a través de sus días más representativos como el Viernes Santo. Tradiciones y festividades religiosas buscan hacer honor a la Pasión y Muerte del hijo Dios las cuales esconden un origen desconocido para muchos.

Uno de ellas es la tradición de no comer carnes ni sus derivados cada viernes de Semana Santa. Familias, amigos y parejas se reúnen en sus hogares para disfrutar un tiempo de unión y reflexión con alimentos preparados sin carne y hechos exclusivamente con alimentos como el pescado, queso, entre otros.

Algunos curiosos atribuyen a esta peculiar tradición religiosa a un pasaje que está inscrito en la Biblia; sin embargo la verdad que se esconde detrás del hábito de no comer carne en Viernes Santo oculta diversas teorías y creencias relacionadas a la religión.

El portal Infobae señala que esta tradición religiosa de Semana Santa corresponde al sacrificio de Jesús en el desierto, en el cual estuvo 40 días en ayuno. Si bien la cita bíblica no expresa que el hijo de Dios haya sugerido seguir su acción como una obligación, los fieles tomaron el pasaje como una ofrenda digna de imitar.

Así lo señala el portal Enciclopedia Católica: “La primera parte del Evangelio según San Mateo relata como Cristo pasó cuarenta días en el desierto y durante ese tiempo no pasó por sus labios ni bebida ni alimento. No cabe duda de que esta penitencia del Dios-hombre no solo era expiatoria sino también ejemplar”, registra el portal que detalla, además, que hasta la fecha no se ha determinado los días exactos en los que Jesús pasó en el desierto en su época de ayuno. Sin embargo, la fecha de los 40 días es lo que usualmente se da por sentado dentro de las reflexiones y pasajes bíblicos.

El carácter apetecible de la carne hace que este sacrificio durante Semana Santa sea visto como un mayor gesto de fé y entrega hacia Cristo, pues para muchos, la carne es de mucho valor. Asimismo refirió dicho portal que no tiene que ser necesariamente carne el alimento con que se priven los fieles. Otra comida que también sea de placer puede servir como una forma para dar sacrificio durante este Viernes Santo que es feriado en diversos países del mundo.

Otra teoría respecto a esta religión afirma que los católicos dejan de consumir carnes rojas en esta fecha especial de Semana Santa porque esta simboliza el cuerpo de Cristo cruxificado.

Como se recuerda, fue el viernes el día que Jesús de Nazareth fue crucificado en la Cruz para resucitar a los dos días siguientes. En Lima es usual, por ejemplo, que el Arzobispado de Lima haga hincapié en las siguientes normas: “Ayuno y abstinencia los días Miércoles de Ceniza y Viernes Santo”

Viernes Santo: ¿Qué platos puedo comer durante esta fecha?

Como es costumbre, cada viernes de Semana Santa se evita comer carne por lo cual madres y padres de familia hacen uso de su ingenio para poner en marcha platillos que no impliquen el uso de alimentos como el bife, cordero, etc.

Tortillas de brócoli y champignones son una breve y fácil comida para preparar el Viernes Santo. Tradicional a nuestras costumbres, los peruanos puede disfrutar también el plato bandera 'ceviche', el cual puede estar elaborado con carne blanca, corvina o reineta. Asimismo se le puede agregar los exquisitos camarones u otros productos derivados del mar.

Las pastas también son una buena opción para estas fechas de Semana Santa las cuales pueden ser realizadas con queso, verduras, huevos e incluso brochetas de pescado.