Piura: registran intensa lluvia por más de cinco horas

Una intensa lluvia se registró en la región Piura, alertando a la población de diversas provincias y distritos, debido a que, por más de cinco horas, el clima sorprendió en el mes de abril, teniendo en cuenta que las precipitaciones pluviales se dan hasta marzo y por temporada de verano.

Los afectados fueron los distritos de Salitral y Chulucanas, así como las provincias de Morropon y Huancabamba, zonas de la sierra de la región que llevó al aumento del caudal de los ríos Yapatera, Serrán, Charanal y Huarmaca ubicados en el alto Piura.

Desde las 2:00 a.m, se registró la lluvia que toda la madrugada y parte de la mañana afectó a los ciudadanos, quienes se trasladaban a sus destinos, teniendo que protegerse con paraguas o plásticos para no empaparse. Otros tuvieron que limpiar los techos de sus viviendas para que el agua no se acumule y debilite la infraestructura.

Ante ello, pobladores piden apoyo a las autoridades de la con maquinarias, botes, alimentos, plástico, entre otros, a fin de recuperarse del sorprendente clima, agregando que de seguir las lluvias en el alto Piura los que más van a sufrir para llegar a sus centros de labores serán los maestros y alumnos de las instituciones educativas, esperando que las clases no se tengan que postergar.