Barranco: escolares no tienen clases por falta de profesores [VIDEO]

En el distrito de Barranco, padres de familia del colegio emblemático José María Eguren denunciaron que sus hijos no tienen clases en varias materias porque faltan profesores. Los escolares pasan gran parte del día en las aulas sin hacer nada. Uno de los denunciantes señaló que en un principio faltaban 13 docentes, pero que, gracias a las gestiones que realizó la directora del centro educativo con la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) N°7, repusieron a cinco.

No obstante, aún hacen falta ocho profesores que son los encargados de enseñar materias como comunicación, historia, ciencia, geografía, educación para el trabajo y computación. Los padres de familia recordaron que ‘‘no se pueden vulnerar los derechos del educando en su aprendizaje’’. Hasta el momento se han mantenido comunicados con la directora del colegio, quien les ha mostrado los trámites que viene realizado con la UGEL; sin embargo, aún no tiene respuesta. ‘‘Está haciendo todo lo posible para que nos repongan a los profesores’’, afirmó la madre de uno de los 880 estudiantes de secundaria de esta escuela.

‘‘Nosotros estamos preocupados porque nuestros hijos acá no solo pierden el tiempo, sino que están sufriendo accidentes por lo mismo que no hay profesores que esté con ellos’’, agregó la mujer. Ella explicó que la directora de la UGEL ha señalado que debido a que ‘‘la adjudicación es algo libre, no se puede obligar al maestro a que permanezca en un colegio como el de nosotros, José María Eguren, que cuenta con un horario hasta las 3:30 p.m.’’. La madre indicó que ello no es motivo para que sus hijos se queden sin estudiar.

Ella también agregó que cuando comenzó el año escolar los 880 alumnos de secundaria solo contaba con tres auxiliares; no obstante, gracias a las gestiones de la directora del centro de estudios, actualmente cuentan con una mayor cantidad. ‘‘Pero de nada sirve tenerlos cuando los profesores no están dentro del salón porque los accidentes no precisamente suceden en el patio, ocurren dentro del aula’’, sentenció.