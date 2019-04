Deslizamiento causa daños en Andenes Orientales de ciudadela Machupicchu en Cusco

Cusco. Un deslizamiento de tierra y piedras, ocurrido ayer por la mañana, causó daños en el sector de los Andenes Orientales, ubicado en la parte inferior, lado norte, de la ciudadela inca de Machupicchu.

El jefe del Parque Arqueológico de Machupicchu, José Bastante, sostuvo que las intensas lluvias que se registran en la zona provocaron el derrumbe que cubrió parcialmente algunos segmentos de andenes. También, afectó parte del estribo del puente inca y segmentos del muro de canalización del río Vilcanota, que también data de la época inca.

"Por este sector del deslizamiento, no transitan los visitantes, no hay presencia de personas y, por tanto, no hay daños personales que lamentar", refirió Bastante.

Un geólogo, arqueólogos y personal de mantenimiento evalúan los daños. Mientras que el ingreso de visitantes a la maravilla se realiza sin contratiempos, porque esa zona aún no es parte del circuito turístico.