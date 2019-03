S.J.L.: Dos sujetos fueron detenidos luego de asaltar y golpear a una mujer embarazada

Sin el más mínimo remordimiento ni consideración, unos delincuentes, integrantes de una banda criminal conocida como ‘Los despiadados de Bayóvar’, asaltaron y golpearon a una mujer embarazada en el distrito de San Juan de Lurigancho.

El asalto, en el que participaron tres ladrones, se produjo exactamente en el cruce de las avenidas Polonia y Naciones Unidas. Dos de ellos fueron detenidos gracias a que un par de agentes de la PNP, que se encontraban en su día de franco, dieron aviso a sus colegas para activar el Plan Cerco.

Los detenidos fueron identificados como Humbert Ortiz Ortega 'Pájaro Loco' y Jairo Martínez Cruzado 'Javicho', quienes, al ser capturados, luego de intentar fugar en una mototaxi, negaron haber robado el celular a la joven, algo que fue desmentido por la misma agraviada, quien indicó al primero de los mencionados como su agresor principal.

"Que la misma señora que me vea a mí y me diga si yo le he quitado el celular", pidió Ortiz Ortega a los agentes, algo que tuvo rápida respuesta en la víctima. "Él me mete la mano como queriéndome ahorcar, me estaba jaloneando, en ese momento no sé cómo siento que saca un arma de fuego y me metió un codazo, un puñete, y se va", preciso.

El comandante PNP, Jesús Alzamora, Jefe de la División de Emergencia Este 1, dijo que los agentes de franco que pasaban por el lugar “al darse cuenta que estos delincuentes se daban a la fuga en el mototaxi, los siguen y dieron cuenta a la central del 105“. En poder de los hombres de mal vivir se halló una réplica de un arma de fuego.

Sobre el tercer delincuente, que sí logró escapar, Jairo Martínez Cruzado 'Javicho', lo culpó ante la Policía sobre lo ocurrido, aunque no quiso decir su nombre. “La culpa es del otro muchacho, ese que se tiró de la moto, aunque no sé cómo se llama”, señaló el ladrón.