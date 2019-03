Alcaldes de la provincia de Ascope protestan contra cierre de Terminal Santa Cruz

Trujillo. Los alcaldes de los distritos de Ascope, encabezados por su homólogo provincial John Vargas, llegaron hasta la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) para pedir que no se cierre el Terminal de Buses de Santa Cruz, ya que perjudicaría a unas 115 mil personas de la citada provincia, de las cuales 50 mil llegan a diario a nuestra ciudad.

Con Vargas estuvieron los burgomaestres de Rázuri, John Arroyo; Chocope, Carlos Alza; Paiján, Daniel Alva; Chicama, Julio Pérez y Casa Grande, Francisco Fernández.

“Llevar a los ascopanos al Terminal Terrestre de Trujillo (TTT) es un atentado contra su economía, contra su seguridad, es un riesgo para madres que pueden estar gestando o con niños en brazos”, dijo Vargas Campos.

Señaló que si bien el Terminal Santa Cruz no tiene licencia, eso debieron solucionarlo las autoridades respectivas no cerrando el terrapuerto de la noche a la mañana porque los usuarios no tienen la culpa.

Tras reunirse con el gerente general de la MPT, Edilberto Navarro, se acordó que este sábado se verán con los transportistas y el alcalde Daniel Marcelo para exponer su posición.

“El gerente Edilberto Navarro ha dicho que todo parte de una ordenanza regional que se dio cuando Ever Cadenillas era gerente regional de Transporte en la época de Luis Valdez (exgobernador), años atrás”, acotó Vargas.