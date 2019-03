“Se necesitan medidas que acaben con la anarquía que existe en el transporte en Lima”

Edmer Trujillo Mori, uno de los hombres más cercanos al presidente Martín Vizcarra, cumplió un año al frente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). En este diálogo hace un balance de su gestión y comenta los principales proyectos que tiene su sector.

La coyuntura obliga a hablar de Las Bambas porque el MTC tiene participación directa.

Por parte del MTC debemos resolver el pago por los terrenos utilizados en las vías, que cuando se construyeron eran vecinales y departamentales. Las reclasificamos para que el gobierno nacional pueda asumir el pago y la responsabilidad de la construcción definitiva.

Debió realizarse una consulta antes de recategorizar la vía. Esto no se ha hecho.

La reclasificación no le quita ningún derecho a la comunidad. La consulta previa tendría que ser para una intervención nuestra que no se hizo. La reclasificación no se hace porque al MTC le da la gana, sino porque recibe el requerimiento de municipios y gobiernos regionales.

El pago que exigen los comuneros, se dice, puede ser un incentivo para que estallen bloqueos en otras zonas.

Las pretensiones de las comunidades son, primero, el pago por el terreno utilizado para construir la vía, que está en un terreno privado. Eso corresponde pagar. El gobierno nacional ha dicho que lo asumirá. La otra pretensión es una especie de peaje a los camiones, que es un pedido a la minera. Ahí existe una diferencia que corresponde resolver a la empresa con la comunidad.

¿El MTC ha detectado conflictos similares?

Un tema crítico de la inversión pública y privada es la adquisición de predios. El presidente Martín Vizcarra, cuando fue ministro, habló de 26 mil predios pendientes de adquirir. Nosotros hemos encontrado prácticamente lo mismo.

¿La legislación actual permite la liberación ágil de interferencias?

Cuando pedimos delegación de facultades hicimos una serie de modificaciones al marco legal. Para los aeropuertos desarrollamos un mecanismo distinto que ha permitido tener resueltos los problemas de predios para los aeropuertos de Iquitos, Pucallpa, Piura, Cajamarca, Tacna.

El caso del Jorge Chávez se judicializó. ¿Eso se resolvió?

El año pasado entregamos todos los terrenos, alrededor de 676 hectáreas, lo que permitirá tener unas mil hectáreas para desarrollar la infraestructura adicional. Ya están vigentes los 4 años para que el concesionario construya la segunda pista y los 6 años para el nuevo terminal.

Mientras tanto, el aeropuerto está colapsado…

No está colapsado, está saturado. Hay una serie de acciones que el MTC viene implementando, pero que no se traducen en una mejora del servicio porque la capacidad está al límite. Son estas acciones las que hacen posible que el aeropuerto siga funcionando.

Mencionó varios aeropuertos, ¿cuáles son prioridad?

Los de la costa norte. En Chiclayo se inició la ampliación de la pista de aterrizaje. Vienen enseguida Piura, Trujillo y Talara, que van a comenzar este año. En 2020 se iniciarán mejoras en Juliaca y Arequipa.

¿Y Chinchero?

Se encuentra en ejecución. Hemos licitado el tramo de aproximación a la pista de aterrizaje. Estamos evaluando propuestas técnicas presentadas por 5 gobiernos. A finales de abril podríamos tener elegido al Estado con que trabajaremos.

Hablemos de transporte urbano. Hay avances diferenciados en las líneas del Metro.

Sobre la Línea 2, lo que encontramos fue un proyecto casi paralizado. Suscribimos la adenda 2 al contrato de concesión, que ha permitido tener un gran impulso. Al 2021 tendremos un tramo de 5 kilómetros funcionando entre Evitamiento y Santa Anita.

¿Y la línea 3?

La viabilidad estará dada a finales de este año. La Línea 4 tiene un mayor avance y la viabilidad se dará en junio. Debemos tener modelos de gestión y ejecución distintos al de la Línea 2, donde hay un único concesionario que diseña, ejecuta, opera y mantiene toda la obra. Eso le da un poder muy grande frente al Estado en las negociaciones.

El otro gran tema es el ordenamiento. La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) empieza a operar el 1º de abril…

La infraestructura no es suficiente, se necesitan gestión, medidas que pongan orden y acaben con esta anarquía que existe en Lima. La ATU inicia una etapa distinta de la gestión del transporte urbano.

¿Quién la va a dirigir?

Pronto se van a enterar.

¿La reorganización del sistema de emisión de brevetes ha conseguido resultados?

Hoy existe menos posibilidad de fraude. Me gustaría decir que no existe ninguna. Hicimos un apagón del sistema informático que ha generado algunos reclamos, pero se tienen que cumplir los protocolos.

Las revisiones técnicas…

Es un tema crítico. Hemos hecho varias intervenciones a través de Sutran. Estamos trabajando en un sistema para monitorear todo el proceso.

Sobre la Carretera Central, ¿qué alternativas existen?

No es posible pensar que en el trazo que existe vamos a lograr niveles excelentes de servicio porque la vía está sobresaturada. El trazo actual no es el mejor. No se puede hacer un par vial. Estamos impulsando las vías alternas como Oyón-Ambo y Canta-Huayllay-Lima.

¿Cuáles son los avances en conectividad?

En la zona urbana, la preocupación es mejorar el servicio. El reordenamiento de frecuencias debe concluir en julio. En la parte rural, la apuesta es que el servicio de internet funcione utilizando la red nacional dorsal de fibra óptica, complementado con 21 proyectos regionales que estarán terminados al 2021. Tenemos 3 proyectos para la selva que estaremos concesionando el próximo año. Además, en ProInversión está por iniciarse un proceso de adjudicación del espectro radioeléctrico para que un nuevo operador pueda ingresar. ❖