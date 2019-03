La lucha de Marco Burga por alcanzar su derecho a la salud

Marco Antonio Burga Valderrama ya no ríe ni camina como antes. El parkinson lo está venciendo y necesita ayuda urgente.

Cuando se trataba en Essalud veía que el tiempo pasaba y no había mejoras. Por eso se cambió a un seguro privado (EPS): Rímac Seguros.

Pero nunca imaginó que, después de un año de aportaciones, la entidad rechazaría cubrir el costo de la operación al cerebro que tanto necesita.

La historia es así. Cuando Burga, hoy de 51 años, fue repuesto en su trabajo en el Congreso de la República (área de Prensa), recibió la visita de una ejecutiva de cuentas de Rímac Seguros, quien lo convenció de dejar Essalud y seguir su tratamiento en una clínica.

La vendedora de seguros le dijo que la póliza que estaba adquiriendo le cubría las atenciones en la Clínica Maison de Santé del Cercado de Lima, como en efecto ocurrió. Pero luego de un tiempo se presentó el problema

"Hace unos meses, el neurólogo que me atiende recomendó una operación de estimulación cerebral profunda. Esta intervención permitirá mejorar mi calidad de vida en un 70%. Pero a pocos días de mi operación, Rímac me envió una carta de rechazo, indicando que mi diagnóstico excede al plan de salud contratado", relata Marco.

Burga Valderrama señala que la operación costaría 200 mil soles o más, y esa sería la razón del rechazo. También asegura que la entidad desconoció el acuerdo inicial que tenían.

"Cuando se hizo la gestión para la referencia desde Essalud, la representante de Rímac EPS me dijo que tenía cobertura para el tratamiento del parkinson, y no era necesario ser referido al Seguro Social. Un año después de aportaciones me notifican que mi diagnóstico excede el plan de salud contratado".

Así, tras negarle el financiamiento de la operación, Rímac EPS le propuso referenciarlo a Essalud, pero eso significaría poner a Burga en una larga lista de espera de pacientes con parkinson que, como él, necesitan ser operados de urgencia.

Enterado del caso, Max Obregón, decano del Colegio de Periodistas, anunció que circularán un oficio comunicando este caso a la Defensora del Pueblo para que pueda intervenir y mantener una actitud vigilante, porque casos como el de Marco se presentan muy seguido.❖

“No tiene cobertura por ser diagnóstico preexistente”