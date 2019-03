“Le deben a EsSalud 3 mil 900 millones de soles”

Fiorella Molinelli asumió hace un año la presidencia ejecutiva de EsSalud. En este tiempo ha impulsado cambios y enfrentado retos para mantener a flote una de las instituciones públicas más importantes del país. Con menos recursos pero más ingenio está logrando resultados que aquí los cuenta.

¿Cuándo se implementará el sistema de historias médicas digitales?

El día 19 de marzo, el próximo martes, estaremos lanzando en todo EsSalud la historia clínica digital. Se quiere que todos los establecimientos de salud migren a un sistema inteligente, donde los hospitales puedan manejar de manera integral la historial del paciente.

¿Qué ventajas tendrá el asegurado?

Habrá varias ventajas, por ejemplo, un asegurado que migra de un hospital a otro podrá ir con su historia completa, (así) el médico podrá ver los antecedentes de anteriores atenciones, evitará repetir algunos exámenes clínicos, y así ya no volverá a tomar la tomografía, la resonancia, los rayos x; evitará volver a sacar sangre y otros exámenes de laboratorio.

¿Tendrán un equipo verificando y gestionando las necesidades de los hospitales?

Esto permite hacer una mejor gestión, mejorar la productividad de los médicos, módulos de programación de citas, mejorar los controles de auditorías. Podremos cuadrar al cierre del día un balance de las recetas de los pacientes, habrá un control en los procesos de compra.

Y en el tema de obras, ¿qué han proyectado para este año?

Tenemos una cartera para los próximos tres años de 2 mil millones de soles en infraestructura; se han priorizado algunos proyectos, la mayoría responden a criterios de vulnerabilidad. Hay 14 hospitales priorizados, como el Hospital de Vitarte y el Hospital Grau. Y para este año se van a presupuestar los hospitales de Piura y Chimbote, serán dos asociaciones público-privadas (APP), estamos trabajando con Proinversión, y la idea es que a diciembre tengamos adjudicados ambos proyectos.

Pero hay una lista de 14 hospitales en estado de vulnerabilidad...

Estamos avanzando en el diseño de los expedientes, están en distintas etapas, se encuentran en perfil, elaboración del expediente técnico y esperamos que la situación financiera mejore para el próximo año, mejorar la recaudación y bajar la cartera de morosos.

¿Cuánto le deben a EsSalud las distintas instituciones del Estado y del sector privado?

Tenemos una deuda por cobrar que llega a los 3 mil 900 millones de soles, la mayor parte (70%) es deuda del sector privado, mientras que el 30% es deuda pública que llega a los mil millones de soles.

¿Y se mantiene el número de usuarios de EsSalud?

No, en los últimos años la población asegurada ha crecido en casi 30%, llegamos a 11 millones y medio de asegurados, pero el Congreso de la República ha ido sacando una serie de medidas legislativas que han recortado nuestros ingresos. La población asegurada crece, pero no podemos crecer en infraestructura o recursos asistenciales. Tenemos dos problemas: las deudas (S/ 3 mil 900 millones) y la segunda dificultad son los 3 mil millones que pierde EsSalud por medidas normativas que han recortado nuestros ingresos.

¿Qué sucede con el Hospital de Emergencias Grau?

Este hospital cuenta con 330 camas que pertenecen a la red Rebagliati; Defensa Civil indica que la edificación antigua del hospital no resiste la carga que está teniendo en la actualidad, además, encontramos una situación donde se había adquirido un terreno que no cumple con los fines correspondientes, de acuerdo a la norma técnica. El ancho no permite la construcción de un hospital grande, además, no se puede construir a lo alto. Esto nos obliga a replantear el proyecto.

¿Qué van a hacer con ese terreno?

En ese terreno (cruce de los jirones Miguel Aljovín y Cotabambas) vamos a poner 60 consultorios clínicos y tenemos que ver un nuevo terreno que cumpla con las características para la construcción de un nuevo hospital.

¿Cuál será el futuro del local ubicado en la avenida Grau?

Hay que volver a construir, pero en Lima no hay un hospital con las características que tiene el Grau. Para poder mudar a la población hemos realizado un plan de emergencia para retirar pacientes y llevarlos a otros establecimientos. La idea es buscar un terreno nuevo para la construcción de un nuevo hospital.

¿EsSalud cuenta con un estudio que mida el grado de satisfacción del asegurado?

A parte del libro de reclamaciones, en cada local hay una oficina de atención del asegurado, ellos canalizan las insatisfacciones de los asegurados y así conocemos qué temas son los más reclamados. Por ejemplo, no me dieron la cita de manera oportuna, se perdió la historia clínica, etc.

La falta de medicinas en los hospitales es el mayor problema que padece el asegurado.

No es tanto así, hemos mejorado el sistema de compras, a veces el mercado no responde a los requerimientos. ❖