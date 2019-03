Joven sobrevive tras recibir 9 disparos de presuntos sicarios [VIDEO]

Dos presuntos sicarios, que transitaban a bordo de una mototaxi, dispararon contra un joven de 20 años que descansaba junto a sus amigos luego de jugar fútbol, en el cruce de las avenidas Micaela Bastidas y Universitaria, en el distrito de Comas.

Las cámaras de seguridad instaladas en la zona registraron el violento ataque. En ellas se observa a los delincuentes acercarse en una mototaxi a toda velocidad. Tras ubicar su objetivo, van contra él y le disparan 9 veces dejando a la víctima gravemente herida en una de sus piernas. El joven fue trasladado de emergencia al hospital de Collique donde es tratado.

Tras lo ocurrido, los vecinos llamaron de inmediato a la Policía, quienes activaron el plan cerco para dar con los delincuentes. Minutos después fueron capturados por los agentes.

En el vehículo se hallaban dos hombres identificados como Alan Christian Carlos Silva de 40 años, quien sería responsable de disparan contra el joven, y Richard Eduardo Meneses Ramírez de 29 años. El primero es minusválido.

Durante el operativo, la PNP incautó un arma de fuego y 400 soles en efectivo que vendría a ser el dinero cobrado para cometer el delito.

Los delincuentes no despojaron de sus pertenencias al joven por lo que se sospecha que se trataría de un ajuste de cuentas, no obstante, el padre de la víctima asegura que su hijo, Alex Calero Falcón, no tenía problemas con nadie y que no recibió amenazas antes. Él hizo un pedido a las autoridades para que sancionen ejemplarmente a los delincuentes.