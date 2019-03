George Forsyth propone a Muñoz operativo para desalojar a ambulantes de avenidas cercanas a Gamarra

Desde la madrugada de ayer, el alcalde de La Victoria, George Forsyth; junto al general PNP Mario Arata, encabezan un nuevo megaoperativo que busca hacer cumplir la ordenanza municipal de prohíbe la presencia de comerciantes informales en el emporio comercial de Gamarra. Frente a esto, fueron muchos de los ambulantes procedieron a dejar el lugar y trasladarse a los alrededores de la zona cercada: avenida Aviación, 28 de Julio, Hipólito Unanue, Huánuco y Parinacochas.

Al enterarse de esto, Forsyth indicó que el desalojo de estos comerciantes es competencia de la Municipalidad de Lima, debido a que se han ubicado en vías metropolitanas. Por ello, le sugirió al burgomaestre Jorge Muñoz ejecutar un operativo en conjunto para retirarlos de la vía pública, antes de que intenten regresar al emporio comercial de Gamarra, ya que se ubican donde hay mayor movimiento económico, aseguró.

“El comercio ambulatorio se va a donde está la gente, entonces no se van a arrimar a otras calles que no sean interesantes porque nadie les va a comprar. El 70% de los ambulantes en Gamarra viene de las propias galerías; entonces, el día que se abra va a ser el día donde tendremos más conflictos porque no vamos a permitir que salgan los productos de las galerías”, afirmó el alcalde la La Victoria.

Actualmente, en el segundo día del megaoperativo, al menos 30 fiscalizadores y serenos de la Municipalidad de Lima se encuentran en la zona para garantizar el orden en estos concurridos ejes comerciales del Cercado de Lima ante el posible accionar de vendedores informales. El personal municipal está dispuesto en ocho puntos estratégicos de Mesa Redonda y el Mercado Central, así como en otras siete áreas colindantes con La Victoria.