En La Libertad 120 personas están a la espera del trasplante de un riñón

Wilson Castro. Trujillo

La urgencia por captar un donante de riñón para mejorar la calidad de vida de un paciente es alta en La Libertad. Según EsSalud, en esta región existen 600 pacientes en hemodiálisis, de los cuales 120 están a la espera del trasplante renal.

Las personas con diabetes e hipertensión arterial son propensas a sufrir de Enfermedad Renal Crónica (ERC).

Jorge Gavidia Calderón, coordinador de la Unidad de Nefrología del Hospital de Alta Complejidad Virgen de la Puerta, informó que en EsSalud los pacientes reciben tratamiento de hemodiálisis en los hospitales Víctor Lazarte Echegaray y Virgen de la Puerta, así como en las clínicas nefrológicas.

Para evitar sufrir de alguna ERC es necesaria la prevención y llevar un estilo de vida saludable. Para ello debe seguir algunas recomendaciones:

-Hacer ejercicios físicos por lo menos 30 minutos diarios.

-Mantener un control regular del nivel de azúcar en la sangre.

-Controlarse la presión arterial.

-Consumir alimentos saludables.

-Consumir agua por lo menos dos litros diarios.

-No fumar.

-No automedicarse (no tomar pastillas sin indicaciones médicas).

-Controlarse frecuentemente su función renal, si fuese paciente de riesgo.

José Carranza Castillo, gerente de la Red Asistencial La Libertad, lamentó que no exista una cultura de prevención en nuestra sociedad, que muchos desistan de su tratamiento o no se realicen exámenes anualmente, ya que argumentan no “tener tiempo”.

Sostuvo además que la solución para disminuir las diálisis no pasa por tener más equipos.

Elizabeth Pinedo Añorga, jefa de la oficina de Atención Primaria, anunció una serie de actividades por el Día Mundial del Riñón.