Cusco: cerrarán las cooperativas de ahorro que no se registren en SBS

Las cooperativas de ahorro y crédito tienen plazo hasta el 1 de abril próximo para inscribirse en forma obligatoria en el Registro Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). No habrá prórroga, según la Ley N° 30822 que faculta a la SBS a supervisar esas entidades financieras.

Las que no se inscriban no podrán realizar operaciones de ningún tipo. “Las que no se registren tendrán que devolver los depósitos a sus socios y transformarse formalmente en otro tipo de cooperativa”, dijo Óscar Basso, superintendente adjunto de Cooperativas de la SBS. Basso añade que el objetivo es identificar a todas las cooperativas y, con ello, proteger a los ahorristas ante posibles estafas y evitar el blanqueo de dinero. No se sabe con precisión cuántas hay en el país. Algunos hablan de 600, otros 900.

Un gran número de estas financieras funcionan en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), donde el narcotráfico tiene fuerte presencia.

“Hay cooperativas que aparecen y luego desaparecen y se llevan todo el dinero que captaron, hay otras que buscan lavar dinero. Esta ley busca robustecer a las que se han creado con el objetivo bueno de beneficiar a sus socios y también busca evitar que se contaminen con malos elementos que quieren beneficiarse de manera irregular”, explicó Basso.

Acotó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) seguirá vigilando a las cooperativas de nivel 1 (pequeñas), mientras que la SBS controlará a las medianas y grandes.