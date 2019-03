Funcionaria no logra justificar denuncias de violencia contra gobernador Elmer Cáceres [VIDEO]

Un caluroso intercambio de palabras protagonizó la gerenta de Desarrollo Social del Gobierno Regional de Arequipa, Celina del Carpio y periodistas de diversos medios de comunicación. La funcionaria evitó dar su opinión sobre los cuestionamientos que pesan sobre el gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, por presunta violencia familiar contra su esposa.

A la salida del “Gran reencuentro de Mujeres de la Región Arequipa” realizado el último viernes, la gerenta Del Carpio se encontró con un grupo de periodistas que de inmediato le preguntaron por las recientes revelaciones que ponen en jaque a Cáceres Llica. La funcionaria solo atinó a decir que no hablaría del tema porque no era la fecha para hacerlo.

"Lo que yo quiero es que me den un abrazo, que me feliciten, como (hacen) ustedes con sus mamás, sus esposas, sus hermanas, porque es el Día Internacional de la Mujer y no el Día de la No Violencia" dijo notablemente ofuscada la gerenta Celina Del Carpio a los periodistas que la abordaron.

A raíz de la insistencia de la prensa, la funcionaria respondió que no era testigo de ninguna de las denuncias atribuidas a Cáceres Llica. Luego retó a los periodistas a entregarle la documentación que acredite los cuestionamientos. Esto mientras un grupo de mujeres que estaba detrás de ella arengaba que todo era parte de una guerra sucia.

Los hombres de prensa le entregaron el documento para leer en un celular. A lo que la funcionaría respondió que las letras eran muy pequeñas y quería leerlo en papel. Entonces le entregaron el documento impreso. Ella no leyó nada y se retiró abruptamente. Instó a los periodistas a preguntarle sobre el tema el 25 de noviembre, fecha en que se conmemora el Día Contra la Violencia hacia la Mujer.