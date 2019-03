San Marcos 2019: 10 preguntas que se hicieron en el bloque letras en pruebas pasadas

Resultados UNMSM 2019 | Este sábado comienzan las pruebas de admisión para ingresar a la UNMSM. Si estás a punto de culminar la secundaria, decidiste postergar tu postulación para el próximo semestre o simplemente quieres probar tu nivel actual, invitamos a resolver estas 10 preguntas del bloque letras.

Las interrogantes se realizaron en la evaluación 2019 I. Al final del texto encontrarás las respectivas soluciones o respuestas. ¿Cuántas acertaste? ¿Estás preparado para entrar a la San Marcos?

1. Las proposiciones subordinadas sustantivas cumplen las funciones propias de un nombre o sustantivo. Considerando ello, elija la alternativa que presenta una proposición subordinada sustantiva en función de objeto directo.

A) Es recomendable que ellos evalúen varios proyectos.

B) Ayer entregaron los cuatro folletos que solicitaron.

C) Verificó que todas las ventanas estuvieran cerradas.

D) Has comprado muchos regalos para los niños pobres.

E) Ensayó tanto la coreografía que al fin logró dominarla.

2. En el texto: La mamá de Franklin una mujer muy estricta y disciplinada le dijo a su hijo: "Por favor no salgas hoy", el número de comas omitidas es

A) Tres.

B) Cuatro.

C) Cinco.

D) Seis.

E) Dos.

3. Las preposiciones tienen como función enlazar unidades lingüísticas y establecer relaciones de dependencia entre ellas. De acuerdo con esto, determine el número de preposiciones en el enunciado: Desde anoche, muchos aficionados están en la cola de la venta de entradas para el partido Perú-Colombia.

A) Cinco.

B) Seis.

C) Siete.

D) Ocho.

E) Cuatro.

4. Elija la alternativa que presenta acentuación ortográfica correcta.

A) Un testigo dió aviso al policía de la presencia de ella.

B) Él helicóptero aterrizó en la ribera del río Tumbes.

C) Según la Fiscalía, los pilotos serían los culpables.

D) Sólo verá si hubo apatía o no de los guardaespaldas.

E) Él vió cómo la hélice de esa nave mató a la joven.

5. Señale el tipo de coma empleada en el siguiente texto: "De haber sabido que viajabas, te acompañaba".

A) Enumerativa.

B) Explicativa.

C) Conjuntiva.

D) Hiperbática.

E) Vocativa.

6. Entre las palabras se establecen diversas relaciones de significación. En el enunciado "A pesar de que tuvo una infección al bazo levantó aquel vaso ceremonial para brindar", las palabras destacadas presentan una relación semántica de

A) Homonimia absoluta.

B) Antonimia lexical.

C) Homonimia parcial.

D) Antonimia gramatical.

E) Homonimia paradigmática.

7. Yo soy nieve en las cumbres,

Soy fuego en las arenas,

Azul onda en los mares

Y espuma en las riberas.

En los versos citados del escrito Gustavo Adolfo Bécquer, el rasgo característico que expresa la actitud del poeta romántico del siglo XIX es la:

A) Exaltación del espíritu del individuo.

B) Desazón ante la realidad cotidiana.

C) Aspiración a un mundo sobrenatural.

D) Valoración del tema histórico y nacional.

E) Búsqueda de una libertad desenfrenada.

8. Unos viajeros llegan al Cusco y, como parte del programa cultural de la ciudad, son invitados a ver la interpretación en escena de acciones que desarrollan el tema de los amores de Ollantay y Cusi Coyllur, ocurridos en tiempos de los incas. En este caso, los turistas han asistido a la representación de un género literario conocido como:

A) Lírico

B) Narrativo

C) Dramático

D) Trágico

E) Épico

9. En el enunciado en Moscú, existe una atracción muy especial que se ajusta al espíritu navideño: se trata de la fiesta de patinaje que se celebra en la azotea de un rascacielos, las proposiciones subordinadas son clasificadas como:

A) Adjetivas explicativas.

B) Sustantivas sujeto.

C) Adjetivas especificativas.

D) Sustantivas objeto directo.

E) Adverbiales locativas.

10. Marque la alternativa que denota adecuado empleo de las letras mayúsculas.

A) La segunda Guerra Mundial fue una contienda bélica histórica.

B) El oceáno Pacífico ocupa la tercera parte de la superficie terrestre.

C) La Cordillera de los Andes alberga los volcanes más altos del planeta.

D) El ministerio del Interior vela por el orden interno y público.

E) En Ayacucho, la semana Santa convocó a muchos turistas.

Respuestas de las 10 interrogantes:

Rpta. 1: C) Verificó que todas las ventanas estuvieran cerradas.

Rpta. 2 : A) Tres.(Franklin,) (disciplinada,) (Por favor,)

Rpta. 3: A) Cinco (Desde, en, de, de y para)

Rpta. 4: C) Según la Fiscalía, los pilotos serían los culpables.

Rpta. 5: D) Hiperbática.

Rpta. 6: A) Homonimia absoluta.

Rpta. 7 : A) Exaltación del espíritu del individuo.

Rpta. 8: C) Dramático

Rpta. 9: A) Adjetivas explicativas.

Rpta. 10: B) El oceáno Pacífico ocupa la tercera parte de la superficie terrestre.