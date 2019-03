Tania Pariona: “Debemos consensuar laLey de acoso político”

La congresista Tania Pariona, como presidenta de la Comisión de la Mujer, habla fuerte y claro sobre el acoso y hace especial énfasis sobre la ley del acoso político, una normativa que tendrá que discutirse este jueves en el Pleno y que debería centrarse en proteger a las mujeres que ejerzan cargos públicos.

- A raíz del caso Lescano que ahora se ve en Ética, ¿qué otras cosas se pueden hacer desde el espacio que dirige en la Comisión de la Mujer?

Lo que abogamos es que este jueves, en el Pleno temático mujer, podamos abordar el paquete de leyes que tiene como propósito mejorar la vida de las mujeres, garantizar la protección, la prevención de la violencia, así como las condiciones mínimas para tener una legislación y elementos jurídicos para no caer más en la impunidad o argumentos que terminan finalmente avalando la violencia o defendiendo a los agresores.

- El congresista Yonhy Lescano ha decidido ahora que su defensa es ir en contra de la víctima...

Hay un común denominador entre los agresores en general: cuando recurren, en primer lugar, a la negación como argumento y la segunda tiene que ver la culpabilidad hacia las mujeres (...) Resulta que hoy, el congresista Lescano los asume como un argumento de defensa y eso me sorprende. Y esto lo digo porque algunos ciudadanos salen, en cierta forma, a defender a Lescano porque se cree que le estarían tendiendo una trampa, le quieren cortar la cabeza y sacar del Parlamento.

- Fuerza Popular ha pedido que se sancione al señor Lescano, pero ¿cómo avanzan los casos de Moisés Mamani, López Vilela y otros?

Me sorprende que congresistas de la bancada de Fuerza Popular salgan con un mensaje durísimo contra el acoso sexual, cuando en su momento no tuvieron la firmeza de enfrentarlo cuando ocurrió este hecho con el congresista Mamani, López Vilela o Ushñahua. La verdad es un mensaje tan malo, tan vergonzoso desde el Parlamento hacia el país. La misma vara, la ley aplica a todos, no hay privilegios, no debería haberlos.

- Se habla de un posible desafuero en el caso de Lescano. ¿Es posible?

Eso tendría que abordarlo la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para un probable desafuero.

- ¿En qué momento empezaría a evaluarse el levantamiento de inmunidad para Lescano? ¿Cuando la Fiscalía haga un pedido formal?

Por supuesto, cuando la Fiscalía tenga un pedido formal.

- Mamani ha salido a criticar a Lescano, cuando sobre él también pesa una denuncia igual de grave, ¿hablamos de un doble rasero?

El señor Mamani ahora se las da de congresista con moral para decir que lo que cometió es poquito y que el congresista Lescano cometió algo más grave. La intención es confundir a la población. Aquí no hay menos ni más, el acoso es acoso y es delito.

- ¿Qué otras medidas se plantean en el marco del Día Internacional de la Mujer?

Lo mejor que podemos hacer es consensuar y tener el jueves un dictamen nutrido sobre la Ley del acoso político, que recoja el espíritu de las propuestas de ley y que vayamos de avance, no de retroceso. Ese es el compromiso. El 8 de marzo no es para abrazar a las mujeres y darles una flor, estamos en un contexto en donde las mujeres necesitamos mejores leyes, mejores mecanismos de protección.