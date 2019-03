Inicio de clases en Piura podrían suspenderse

Tras las fuertes precipitaciones registradas en las últimas semanas y la preocupación de la población ante posibles eventualidades climatológicas que podrían manifestarse en los próximos días, el director regional de Educación indicó que las clases serían suspendidas.

“Si se presentan lluvias, se estaría suspendiendo las clases porque a nivel regional hay más de 30 colegios que están afectados por inundaciones”, sostuvo Fabriciano Cunya.

Informó que las zonas más afectadas son: Tambogrande, Malingas, Huancabamba, Sullana y Chulucanas. También indicó que en esos colegios afectados ya fueron evacuadas las aguas; sin embargo, se pueden volver a inundar.

“No se podría decir cuántos días se suspenderían las clases porque en marzo también tenemos lluvias fuertes”, expresó.

Al respecto, el exministro de Educación, Idel Vexler Talledo, dijo que las clases no deben aplazarse. “Las clases no se pueden suspender pues se necesita que los niños estén estudiando ya. Las autoridades tienen que ver la manera de garantizar la seguridad de los niños y no estar pensando en suspender las clases.”

El especialista precisó que, en todo caso, deberían suspenderse solamente en los colegios que están en riesgo, pero no de todos. Hace algunos días, el cerco de la Institución Educativa Selmira de Varona se desplomó producto de las lluvias.