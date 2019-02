Gestionarán declarar en emergencia a 17 distritos de Áncash por lluvias.

El ministro de Defensa, José Huerta Torres, se comprometió ayer en Chimbote a gestionar la declaratoria de emergencia de otros 17 distritos de Áncash por peligro inminente de lluvias intensas y huaicos.

El funcionario se reunió en el palacio municipal de Chimbote con alcaldes de la provincia del Santa, el gobernador regional de Áncash, Juan Carlos Morillo, entre otras autoridades, para recoger sus principales demandas.

“He escuchado atentamente a cada una de las autoridades y me comprometo a gestionar cuanto antes la declaratoria de emergencia de 17 distritos más de Áncash por peligro inminente por lluvias intensas y huaicos. Mañana (hoy) en la sesión de la Presidencia de Consejo de Ministros voy a exponer y sustentar el pedido de ustedes y ténganlo por seguro que vamos a atender el pedido de Moro y Samanco y los demás distritos”, pronunció.

Huertas pidió también a los burgomaestres que presenten sus proyectos por la emergencia para que, como ministro representante de Áncash, pueda priorizar su aprobación en el Ministerio de Economía y Finanzas.

“Me han pedido maquinaria pesada del Ejército y les digo que no se puede porque en Chimbote no tenemos una base del Ejército como sí lo hay en Huaraz, donde la maquinaria se ha puesto a disposición de las zonas de emergencia, también solicitaron una aeronave y no se puede porque el aeropuerto no tiene un grifo donde abastecer de combustible, lo que sí me comprometo es que se prioricen los proyectos que presenten los alcaldes por la emergencia, si están abajo lo subimos de tal manera que no demore su aprobación y financiamiento”, añadió Huertas Torres.

El ministro de Defensa y algunas autoridades sobrevolaron las zonas de emergencia en la costa de Áncash.

Los alcaldes distritales de la provincia del Santa pidieron mayor apoyo del Ejecutivo con maquinaria y recursos.