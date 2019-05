Chimbote: se oponen a que galeno limeño asuma la dirección de hospital porque es foráneo

Los médicos y un grupo de trabajadores del Hospital La Caleta, en la ciudad de Chimbote, en Áncash, se vienen oponiendo a que el galeno limeño César Díaz Gamarra asuma la dirección en reemplazo de Antonio Solórzano Pérez porque es foráneo.

El martes el médico llegó desde la capital, para asumir en la tarde el cargo, pero fue mal recibido por el director saliente.

“En la oficina de Secretaría nos presentamos para que me lleven con el director, pero salió el médico (Antonio Solórzano) con una descortesía total, no nos respondió el saludo, mostró una mala atención y empezaron los gritos de un grupo de médicos que me decían que me vaya porque iban a hacerme la vida imposible”, declaró.

Y hoy el nuevo director acudió a La Caleta para asumir el cargo, pero tampoco pudo hacerlo porque los médicos habían encadenado y colocado candados a las puertas de acceso al segundo piso del nosocomio, donde está ubicada la oficina de la dirección.

Ante esta situación, César Díaz acudió a la Comisaría de Chimbote para denunciar por haber encontrado el acceso al segundo piso con candado. La Policía y la Fiscalía hicieron la constatación en el nosocomio.

“No hay fundamento para que se opongan a mi presencia en la dirección del hospital, los gritos de los colegas que renuncie están fuera de contexto. Yo he sido convocado para sacar adelante La Caleta, tengo experiencia en esta función, por eso no entiendo el reclamo de un grupo de colegas que se opone a mi presencia en el hospital porque soy de Lima”, indicó.

Cabe indicar que un grupo de trabajadores sí está de acuerdo con el cambio de director del Hospital La Caleta, porque consideran que Antonio Solórzano y sus antecesores poco o nada han hecho en bien del nosocomio chimbotano.