Se desdibuja la imagen inclusiva de Walter Aduviri en Puno

La imagen que personificaba el gobernador de Puno, Walter Aduviri Calisaya, tuvo un bajón por el trato discriminatorio que tuvo con un dirigente. La autoridad regional se promocionaba como el líder reivindicador de los quechuas y aimaras.

Aduviri mantuvo una discusión con el dirigente del distrito de Phara, provincia de Sandia, León Garrido Cáceres. El gobernador le enrostró su militancia en el movimiento Poder Andino y cuestionó que represente a dicha localidad. “Político es. Candidato ha sido. Mejor entremos a una escena política”, señalaba Aduviri, mientras Garrido era presentado en una reunión llevada en su despacho.

Cuando Garrido tomó la palabra, señaló que ya la campaña había culminado y venía como un ciudadano más para reclamar obras. A esto, Aduviri le respondió: “Pero yo no estoy sentado, ¿o me has visto caminando?".

Diversos analistas coincidieron en que el gobernador fue intolerante. “Debe ser consciente de que ya pasaron las elecciones y que él ahora es gobernador de todos. Mal hizo en responder grotescamente. Una autoridad tiene que ser un verdadero político y eso pasa por ser tolerante con todas las posiciones políticas”, dijo el sociólogo y catedrático Felipe Supo Condori. Para él, Aduviri resquebrajó su imagen y señaló "que no tiene control ni tolerancia con quienes, en su momento, fueron sus adversarios".

Mientras que el sociólogo Carlos Flores calificó a Aduviri de "un general de tropa que no sabe dónde ir". “Si así actuó con un dirigente, no me imagino cómo estará dirigiendo sus políticas regionales. Puedo advertir que, en vez de asesores, tiene personas que le dan la razón solo por el puesto”, precisó.

El gobernador se defendió asegurando que se trató de una mala interpretación. Consideró que está dispuesto a pedir disculpas, pero no reconoce cuál fue su error. Sobre por qué acentuó la posición política de Garrido, dijo que solo fue su modo de identificarlo.