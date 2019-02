En Puno dirigente amenaza denunciar a Walter Aduviri por discriminación [VIDEO]

Puno. El excandidato al Consejo Regional por la agrupación política Poder Andino y dirigente de la central de Barrios de Sandia, León Garrido Cáceres, evalúa denunciar penalmente al gobernador regional de Puno, Walter Aduviri, por el delito de discriminación.

El dirigente de la selva puneña recordó el mal momento que pasó el 24 de enero tras una reunión en el despacho de la autoridad regional.

Aduviri increpó a Garrido por participar como candidato. “Vienes en representación de Poder Andino”, me dijo Aduviri. “Le tuve que decir que la campaña ya terminó y que él asistía a la reunión como representante de barrios para exigir las demandas de la población”, añadió. El diálogo está registrado en video.

Frente a ese hecho, Garrido Cáceres, señaló que está evaluando denunciarlo porque la autoridad regional incurrió en un delito constitucional.

“Me parece que Aduviri no ha madurado como dirigente. Aún no cree que está en el cargo de gobernador regional. Él fue elegido como autoridad por una mayoría de la población regional, debe atender a esta población y no hacer diferencias partidarias”, dijo León Garrido.

Cuestionó y lamentó esta actitud de Aduviri. "Esperamos que, como me ha tratado a mí, no trate a los otros", puntualizó Garrido.

En tanto, el vicegobernador regional, Agustín Luque, intentó justificar el actuar de Aduviri. Señaló que el imprevisto se aclaró ese mismo día de la reunión; sin embargo, no opinó sobre la actitud de discriminar a un dirigente por su opción política.