Equipos biomédicos del hospital regional de Lambayeque sufren deterioro por cortes de luz

El director ejecutivo del Hospital Regional Lambayeque, Javier García Alayo, hizo una alerta sobre el deterioro de los equipos biomédicos que se estaría ocasionando, debido a los cortes de energía ocurridos desde el día 15 de febrero, los cuales no han sido evitados ni comunicados por la empresa Electronorte S.A.

Tal como indicó el titular del nosocomio regional, fueron 3 cortes de energía, ocurridos a las 4:15 a.m., a las 11 a.m. y 11:15 a.m., afectando el funcionamiento de equipos tales como tomógrafo, rayos x, equipos ventiladores mecánicos y monitores de signos vitales de Servicio de Emergencia y Áreas Críticas, entro otras.

Además, se mostró preocupado por estos equipos de sala de operaciones, entre muchos otros, que pone en riesgo no solo a los mismos, sino también la salud de los pacientes cuya vida depende de ellos, teniendo en cuenta que en otros nosocomios locales no se encuentran abastecidos con el equipamiento respectivo.

Javier García, hizo un pedido público al Gerente General de ENSA, a fin de que tome cartas en el asunto, pues con cada corte de energía los equipos se deterioran más, siendo estos de muy alto costo, tanto para la reposición como para el mantenimiento, lo que afectaría a la población de la macroregión norte, más aún en la situación de muy alto riesgo que ocasionan las lluvias.