Solo enfermos y ancianos cobrarán la deuda social

Un docente tiene que padecer de una enfermedad en fase terminal o avanzada o superar los 65 años de edad para recién cobrar la deuda que ganó al Estado en un proceso judicial. La deuda es por beneficios impagos por preparación de clases, años de servicio, luto y sepelio, entre otros.

Aunque parezca una broma de mal gusto, no lo es. Son los criterios aprobados por el Ministerio de Educación (Minedu), mediante el Decreto Supremo Nº 002-2019 del 22 de enero pasado. Esa norma dispone que solo bajo esos parámetros se debe elaborar el “listado para la atención del pago de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada del sector educación”. Aquellos que estén en esa situación deben a su vez presentar un conjunto de documentos para cobrar la deuda. Y solo tienen 60 días para hacerlo.

El congresista cusqueño Edgar Ochoa y el secretario general del Suter Cusco, Ernesto Meza, cuestionaron al Estado por poner esas exigencias para cumplir un mandato judicial. "Es lamentable que el Estado peruano tenga que esperar que las personas deben estar en el ocaso de su vida para poder acceder a su deuda social", dijo Ochoa.

Añadió que eso demuestra que al Estado no le interesa atender a los sectores laborales y, por ende, se deben dar normas para pagar a los que se están muriendo. "Esto no puede permitirse en el Perú y la sensibilidad del Estado debe ser incrementar los montos para pagar la deuda social".

En tanto, Meza Tica dijo que pedirán la derogación de ese decreto. "Los maestros, para cobrar una parte de nuestra deuda, debemos estar con condición de moribundos o pasar de los 65 años. Además solo podremos cobrar 10 mil o 30 mil soles como máximo, cuando nuestra deuda llega a 100 mil o 120 mil en la mayoría de los casos", explicó. Meza tiene una sentencia que ordena le paguen 90 mil soles, pero no puede hacer ningún cobro. "No estoy moribundo ni tengo más de 65 años y no sé si llegaré a esa edad", ironizó.

CRITERIOS

El cuestionado decreto establece que las deudas a favor de enfermos terminales sean canceladas o amortizadas hasta por S/ 30 mil. Aquellos profesores con un mal en fase avanzada podrán cobrar como máximo S/ 15 mil, y los maestros mayores de 65 años accederán al pago máximo de S/ 10 mil. Además, los docentes cuyas edades sean igual o menor a 65 años pueden recibir pagos de apenas 5 mil soles. "Solo pagarán una parte de las deudas que nos tienen y nos ponen este tipo de exigencias", observó Meza.

El Ministerio de Economía y Finanzas aprobó 200 millones de soles de presupuesto para cumplir con el pago de las obligaciones judiciales a nivel nacional que es el 6% del total de la deuda al magisterio por sentencias en calidad de cosa juzgada. ❧