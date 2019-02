El acto de amor de Rosa que salvó la vida de Lister, su compañero de toda la vida

En un verdadero acto de amor, una mujer donó uno de sus riñones a su esposo, un paciente de 60 años con diagnóstico de enfermedad renal terminal, y con ello pudor salvar su vida.

Fue luego de un exitoso trasplante que se realizó en el Hospital Nacional Guillermo Almenara Yrigoyen de Essalud.

Ahí, Rosa Huaroc Mandujano (53) entregó uno de sus riñones a su esposo Lister Ibarra Ulloa (60), quien desde hacía cuatro años recibía sesiones de hemodiálisis. La operación se realizó el lunes 11 de febrero.

La madre de familia indicó ayer que apostó por la vida al tomar tal decisión. Rosa y Lister llevan 26 años de casados y fruto de ese amor tienen dos hijos, de 22 y 32 años.

"Me encuentro muy bien de salud, estoy feliz al ver recuperado a mi esposo y así seguir apostando por la vida (...) Leí una revista y encontré una historia similar, me informé y nos animamos, aunque al inicio mi esposo no estaba seguro de esta decisión. Es mi pareja, mi esposo, mi amigo, es todo, por eso decidí donarle uno de mis riñones", contó Rosa.

Por su parte, el médico Carlos Molina, jefe del Servicio de Trasplante Renal, informó que la cirugía duró cerca de cinco horas y estuvo a cargo de un equipo multidisciplinario de especialistas.

“Han evolucionado perfectamente a menos de tres días de la cirugía, la donante y su esposo están en óptimas condiciones y serán dados de alta en los próximos días. Luego tendrán que acudir a sus controles respectivos”, dijo.

Lister Ibarra, en tanto, agradeció a los médicos y al personal de Essalud por la atención brindada. “Ahora me encuentro bien, estoy libre del malestar de la diálisis. Agradezco infinitamente a mi esposa por este bello gesto”.

Peruanos con amor

Pero también hay otras formas de expresar amor. Ayer, 20 ciudadanos extranjeros de 11 países de América y Europa recibieron la nacionalidad peruana por matrimonio durante una emotiva ceremonia por el Día de San Valentín.

Los nacionalizados y ahora nuevos peruanos provienen de Canadá, Colombia, España, Estados Unidos, El Salvador, Gran Bretaña, México, Polonia, República Dominicana, Rumania y Venezuela.

La más emocionada fue Catalina Olteanu, nacida en Rumania, quien representó a sus "compañeros" tomando la palabra.

Lo primero fue expresar su cariño al Perú y a su esposo a quien conoció hace 12 años en España. “Soy una rumana de una cultura distinta, pero que quiere a este país y por eso vivo en el Perú desde el 2012”.

La superintendenta nacional de Migraciones (e), Roxana del Águila Tuesta, manifestó que desde diciembre de 2016, cuando se inauguró este ambiente especial en Migraciones, se han nacionalizado más de 1.400 extranjeros, de los cuales el 70% lo hizo por matrimonio con una pareja peruana, mientras que el 25% fue por ser hijo de peruano nacido en el extranjero y el 4% por naturalización.❧

