Colegios se quedan sin alumnos

El colegio 40216 del centro poblado Condori, en el distrito arequipeño de San Juan de Tarucani, cerrará este año por falta de alumnos. La promoción de escolares que ocupaba sus aulas terminó su ciclo el año pasado y no hay ahora quién estudie en la institución.

En el mismo distrito, está el centro educativo 40638 del anexo de Cancosani. Correrá la misma suerte temporalmente por falta de alumnado. La misma figura se repite en la institución San Bernardo, en el distrito de Chiguata.

La clausura momentánea de escuelas no es novedad, pues en la región hay más de 40 que albergan hasta a un estudiante (ver infografía) y dejan de funcionar por un tiempo hasta que alguien se matricule. Por normativa, basta que haya un escolar para que la infraestructura no cierre, incluso pueden fusionarse secciones de primaria o secundaria y se convierten en colegios multigrado.

La mayoría de planteles que presentan déficit de alumnos son de primaria y están en zonas altas de las provincias de Caravelí, Castilla, La Unión y Arequipa. Según un informe de la institución Corpaidos, hasta el 2018, la provincia con más colegios donde estudia solo un alumno es Condesuyos (9 instituciones), seguida de Caylloma (5 instituciones).

El secretario regional del Sutep, Adolfo Quispe, explica que esto es a causa de la migración de población joven de las partes altas a la ciudad. "En zonas alejadas, hay casos en los que los únicos alumnos en un colegio son los hijos de los maestros, una vez que terminan se van y ya no hay nadie", cuenta.

Según estadísticas de la Gerencia Regional de Educación, hasta el 2018, en la UGEL Arequipa Sur, había 349 colegios estatales de educación básica regular, mientras que los privados los superaban, siendo 785.

En el caso de la UGEL Arequipa Norte, la cantidad de colegios particulares triplica a los estatales: 315 públicos y 904 privados. En toda la región, de los 321 mil escolares arequipeños, casi la mitad eligió una institución privada. Las razones son diversas y no ncesariamente están relacionadas a una mejor calidad de la enseñanza.

Quispe recuerda que no hubo regulación cuando comenzó a hacerse masiva la creación de escuelas particulares, que incluso funcionaban en casas que no tenían espacios adecuados.

Al respecto, el gerente de Educación, Nilton Casaperalta, señala que ahora la normativa para la creación de nuevas instituciones es más estricta y pide que por lo menos haya cuatro metros cuadrados por estudiante; de lo contrario, no se dará autorización.

"El ancho de pasadizos y puertas también se cuenta; por eso, ahora es más complicado dar licencias. Hasta ahora, no se han dado en Arequipa desde el año pasado", señaló.

El funcionario Casaperalta responsabilizó a los gobiernos salientes de la migración de zonas rurales, pues indica que nunca se ha manejado el desarrollo en esos sectores y que solo se hacen promesas y no se invierte. ❧

Se reubicó a los docentes

El secretario del Sutep, Adolfo Quispe, señaló que, por la disminución de población estudiantil, se han trasladado 50 profesores en promedio de la UGEL Arequipa Sur a otros colegios, de igual forma en la UGEL Arequipa Norte.

Quispe también observó que los planteles de carácter privado no están brindando educación de calidad en algunos casos, pues en provincias alejadas los educadores no son docentes y tienen otras especialidades. "La misma norma del Ministerio de Educación obliga a que haya una buena infraestructura, pero eso no se cumple. Si bien ahora son más estrictos, hay varios colegios que no cumplen estos requisitos y que adquirieron permisos hace años", acotó.