La Libertad: por segunda vez ingresan a albergue y asesinan más perros [VIDEO]

Crueldad con los animales. Representantes del Refugio Animal Patas Chepén (departamento de La Libertad) denunciaron que un grupo de desconocidos ingresaron por nuevamente al albergue y asesinaron a uno de los cachorros.

A través de la red social Facebook hicieron conocer la atrocidad cometida contra el animalito de seis meses de edad. Una vez muerto, lo arrastraron por toda la habitación dejando una macabra escena.

Los sujetos ingresaron por la noche a la propiedad, rompiendo las cadenas y candados que se habían colocado para mayor seguridad luego del primer ataque.

Se apropiaron de comida que les fue donada y otros objetos que son de cuidado para los animales que se encuentran en el refugio.

Durante este ataque, algunos de los canes fueron maltratados, tras presentaban golpes en el rostro y otras partes del cuerpo. Los médicos veterinarios procedieron a revisarlos para identificar la gravedad de las lesiones que presentaban.

Los integrantes del refugio hicieron un llamado al alcalde de Chepén, quien habría ofrecido un nuevo local para reubicar a los animalitos.

“Los crimínales no pararan hasta que salgamos de donde estamos. No sabemos a dónde llevar a nuestros perritos. Por favor compartan esto y ayúdennos a presionar al alcalde, ya que no tenemos a donde ir y no tenemos el corazón de botarlos a la calle”, escribieron.

El primer ataque de los sujetos fue el último sábado, cuando cuatro hombres ingresaron. Se apropiaron de comida, medicinas, cadenas y ropa para las mascotas.

Ese día, envenenaron a uno de los cachorros y violaron a una perrita que se encontraba en estado de gestación.