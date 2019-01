Arequipa: Alcalde Omar Candia no desalojará a invasores que tengan servicios

Lo que parecía ser la primera movilización de los invasores de terrenos, en contra de la gestión de Omar Candia, terminó en un apretón de manos. Ayer el alcalde de Arequipa firmó un acta para retomar las mesas de diálogo con los dirigentes que buscan la titulación de sus pueblos. Además, el burgomaestre señaló que no desalojará a los de posesiones consolidadas, que cuenten con servicios como agua y luz, así se ubiquen en zonas de riesgo. Sostiene que el Estado ya invirtió en dichas zonas.

Candia informó que hasta ahora se identificó a 54 pueblos asentados en zonas de riesgo. Estas asociaciones pertenecen a la Coordinadora Político Social. El burgomaestre argumentó que la reubicación será más costosa, pues en muchos casos existen obras de agua, luz, pistas y veredas. Sostuvo que se requiere otro tipo de respuesta. Los invasores proponen la mitigación de peligros en esas zonas.

El alcalde de Arequipa descartó que la decisión aliente la impunidad en las invasiones de terrenos. Expresó que no otorgará saneamiento físico legal en áreas sin ningún tipo de consolidación.

Al mismo tiempo, responsabilizó a las administraciones anteriores por permitir servicios y obras en áreas con alto riesgo. Según Candia, existió una contradicción.

El burgomaestre brindó sus declaraciones luego de recibir a los dirigentes en el hemiciclo de la comuna provincial. El acto fue precedido de una marcha de los pobladores de los asentamientos. Candia tuvo palabras de halago a sus líderes, incluso señaló que gracias a ellos fue elegido y ahora percibía una remuneración.

La autoridad firmó un acta con el presidente de la Coordinadora Político Social, Juan Carlos Gonzales, para retomar las mesas de diálogo con los dirigentes, donde se aborda como prioridad la titulación de los pueblos. La mesa de diálogo se ha pactado para el 4 de febrero a las 15:00 horas.

Planes específicos

Un paso primordial, para la titulación de los pueblos, es que se ubiquen en el plano de expansión urbana del Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM). Sin embargo, la mayoría está fuera por situarse en zona de riesgo según los mapas. Una opción, para que se incorporen al PDM, es que, mediante planes específicos, detallen las acciones para mitigar los riesgos con los que habitan.

Juan Carlos Gonzales expresó que los asentamientos, pertenecientes a la Coordinadora Político Social, tienen más de quince años de antigüedad y responsabilizó a la oficina del Instituto Municipal de Planeamiento (Impla) por no incluirlos en el PDM.

Concejales opinan

Regidores provinciales repararon en las palabras de Candia. El concejal Roberto Gamero opinó que la decisión del alcalde podría avalar las invasiones. Considera que un tema tan delicado debería discutirse a nivel del concejo municipal. "El problema de vivienda se está resolviendo con invadir y luego dejar todo como está", añadió.

Por su parte, el concejal Jorge Condori sostuvo que el dinero invertido, en obras para los pueblos, no es argumento para no reubicarlos, pues la vida humana no tiene precio.

Candia y su relación con los dirigentes

Como alcalde distrital de Alto Selva Alegre, Omar Candia fue cuestionado por su cercanía con dirigentes de asociaciones asentadas en zonas de riesgo. Incluso, en un audio publicado en junio pasado, Candia indicó a los dirigentes que no serían desalojados a pesar de la exhortación de la Fiscalía de Prevención del Delito.

Aquella vez, Candia deslindó responsabilidad, señalando que estos asentamientos tenían posesión antes del 2014, por tanto, no eran invasores. Además, su antecesor, Antonio Gamero, fue quien dotó de servicios de agua y desagüe a dichos pueblos.