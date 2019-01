SJL: 11 menores fueron rescatados de albergue en pésimas condiciones [VIDEO]

Encerrados, hacinados y en condiciones de abandono se hallaron a 11 menores de edad en un albergue de pésimas condiciones ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho. Los menores, que fueron abandonados por sus padres, convivían junto a sujetos adictos a las drogas. Uno de ellos presentaba marcas en su cuerpo.

Tras el llamado de los vecinos del lugar, llegó la fiscal de familia, Cristina Gómez. Grande fue su sorpresa al encontrar a los menores encerrados con candados y hacinados durmiendo al lado de baldes con sus propios desechos. Indicó que los menores fueron enviados al lugar por el Ministerio de la Mujer a pesar de sus pésimas condiciones.

“Hemos encontrado una casa en pésimas condiciones de higiene. El lugar no tiene licencia de funcionamiento, no tiene inspección técnica, no tiene una constancia de acreditación como Centro de Atención Residencial por el Ministerio de la Mujer y a pesar de eso el Ministerio ha estado enviado a los menores de edad a este centro”, indicó la fiscal.

Por su parte, María del Carmen Santiago, directora general de niños, niñas y adolescentes del Ministerio de la Mujer reconoció haber dejado a los menores en el lugar.

“Ninguno de los niños encontrados cuenta con una disposición por la Unidad de Protección por parte del MIMP aunque sí han ingresado en otras oportunidades” , dijo la funcionaria del Ministerio de la Mujer.

Frente a las evidencias, aseguró que se iniciarán las investigaciones para dar con los responsables del hecho.