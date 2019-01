Miraflores: Muñoz responde por licencias a los locales de la Calle de las Pizzas [VIDEO]

Esta mañana, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, se refirió al desmontaje de los locales clausurados en el conocido pasaje San Ramón, también conocido como “Calle de las Pizzas”, ubicado en el distrito de Miraflores del que él fue alcalde en dos oportunidades.

El burgomaestre indicó que durante su gestión se otorgaron las licencias a los establecimientos dónde funcionaban pizzerías, restaurantes, bares y discotecas pero que dichas licencias se otorgaron correctamente y de acuerdo a ley.

“Cuando llegamos a la administración municipal miraflorina encontramos una serie de licencias que se he habían entregado. Del análisis que se hizo, esas licencias estaban correctamente entregadas. Nosotros también hicimos operativos y hemos cerrado muchos locales de esa zona ", dijo el hoy alcalde de Lima.

Así también mencionó que respeta las medidas adoptadas por el actual alcalde de Miraflores.

“No sé qué habrá pasado desde ese momento hasta hoy. No me quiero meter en decisiones del alcalde porque son autónomas. Todas esas licencias fueron dadas durante mi gestión y no habían situaciones para poderlas revocarlas [en ese momento]”, aclaró.