“Acuña y Nakazaki mintieron en el caso del terminal portuario”

“El ex gobernador regional (Humberto Acuña) y el gerente de la Autoridad Portuaria Regional (Jorge Nakazaki) mintieron a Lambayeque por el caso del terminal marítimo de Puerto Eten”, denunció el gobernador regional Anselmo Lozano Centurión, quien aseguró que no hubo avance alguno en el proyecto al no lograr en ocho años la transferencia de más de cinco mil hectáreas de terreno de propiedad del Ministerio de Defensa.

Para Lozano no solo hay desconocimiento del proceso, sino que se vendió ilusiones por mucho tiempo, el que no podrá recuperarse a favor de un proyecto emblemático.

“Por ocho años el gobierno regional le dijo a Lambayeque que se busca una Alianza Público Privada (APP), lo que no es verdad en razón que si en estos momentos aparece un inversionista, no tenemos ni el terreno para la obra”, sentenció.

En ese sentido manifestó que existe la necesidad de contar con 30 millones de soles para lograr la transferencia de 5,500 hectáreas de terreno del Ministerio de Defensa al gobierno regional.

“Ese proyecto no llegaría a ejecutarse por diferentes razones: una de ellas es que no tiene terreno porque se incumplió con los convenios”. afirmó.

El rol Nakazaki

Según la autoridad regional, cuando se convocó al gerente de la Autoridad Portuaria Regional (APP), Jorge Nakazaki Servigón, se le preguntó sobre el problema del terreno, pero desconocía el tema.

“Nakazaki no sabe ni dónde está parado, desconocía sobre los hechos y hay oficiales de la Fuerza Aérea como testigos. Al no conocer la deuda entonces le dije cómo es posible que eso ocurra siendo gerente de la Autoridad Portuaria”, esbozó.

Indicó que conversará con los miembros de la Autoridad Portuaria Nacional (APN) y del Directorio de la Autoridad Portuaria Regional para solicitar la remoción de Nakazaki del cargo que ejerce.

Incumplimiento

La entidad regional asumió una contrapartida de 30 millones de soles para la compra de una unidad vehicular, mejoramiento de las condiciones de la ambulancia, pavimentación de las instalaciones castrenses de la Fuerza Aérea.

Es por eso que Lozano aseguró que buscará el financiamiento, pero de manera paralela —dijo— se conversa con las autoridades de la Fuerza Aérea para que otorguen el terreno aun sin la contrapartida, por lo que se firmarán adendas

Lozano lamentó que el terminal marítimo no se haya impulsado de manera eficiente a pesar de su importancia para la región. Empero, subrayó que en su gestión hay otro criterio de trabajo a fin de lograr los objetivos. “Todos anhelamos el terminal portuario, por lo que se trabaja”, anotó.

Rechazó aumentarse el sueldo porque tiene voluntad de servicio

Cuando a Lozano se le preguntó que si a 15 días de gobierno tiene un panorama más completo de la gestión que realizó el ex gobernador regional Humberto Acuña, su respuesta fue una carcajada. “(jajajaja). Me río nomás, mejor no hablo”, enfatizó.

En otro momento de la entrevista precisó que no se aumentará el sueldo. “Yo no quiero que se aumente mi sueldo, eso no me importa, que se respete el monto establecido de 14,300 soles. Yo tengo voluntad de servicio para el pueblo y mis empresas para mi sostenibilidad económica”, remarcó.