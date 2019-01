Arequipa: travieso gatito que trepó árbol de 25 metros de altura fue rescatado [VIDEO]

Para un felino el miedo a las alturas fue más fuerte que el hambre y el frío, durante dos días. El hecho se registró en el distrito de Sachaca en Arequipa.

Los vecinos de la zona alertaron a las autoridades sobre la preocupante situación en la que se encontraba el animal tras trepar un árbol de 25 metros de altura.

Rossemary Delgado, dueña del gatito “Thomas”, contó que su mascota escaló hasta la parte más alta del árbol y luego no pudo descender. La mujer preocupada se comunicó con el personal de los Bomberos; sin embargo, le indicaron que no podían ayudarla porque no tenían el equipo necesario.

Luego solicitó ayuda al personal de Serenazgo del distrito de Sachaca, quienes pidieron ayuda a los serenos de la Municipalidad de Arequipa. De esa forma los agentes en forma conjunta usaron una escalera para tratar de alcanzar al animal. Sin embargo, los esfuerzos fueron en vano debido a que la zona donde se encontraba Thomas, era muy elevada.

Finalmente se tomó la decisión de cortar una parte del árbol usando una soga. Fue así como las caídas de las ramas fueron aprovechadas por el felino, que rápidamente saltó y cayó sobre el techo de la vivienda de su dueña.

Thomás fue abrazado por su propietaria Rossemary, quien agradeció la labor de los serenos.