Becerril se habría reunido con líder de “Los Temerarios”

El congresista de Fuerza Popular Héctor Becerril Rodríguez se habría reunido en dos oportunidades con el exalcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, presunto líder de la organización criminal “Los Temerarios del Crimen”, con el propósito de gestionar presupuesto para la ejecución de obras, pero a cambio de “favorecimientos” a sus hermanos.

Esta es una de las conclusiones a que ha llegado la Fiscalía Contra el Crimen Organizado (Fecor), con base en la declaración de los exregidores de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh), Boris Bartra Grosso y Luis Cabrejos Ucañay, en el interrogatorio al que accedió La República.

De acuerdo al testimonio de Boris Bartra ofrecido el 7 de enero último, David Cornejo se reunió con el congresista Héctor Becerril y sus hermanos Segundo Wilfredo y Víctor Antonio, con la presencia del exregidor Luis Cabrejos.

Boris Bartra, quien fue sentenciado por el presente caso a 4 años de prisión suspendida, señaló que en dicha reunión Héctor Becerril le ofreció apoyo al exalcalde de Chiclayo con la inclusión de obras de infraestructura en la Ley de Presupuesto General de La República. El exconcejal añadió que el parlamentario cedió la palabra a su hermano Segundo Wilfredo.

“Wilfredo Becerril manifestó que había una obra que iba a ser licitada por la municipalidad de Chiclayo, en referencia a la planta de transferencia de residuos sólidos, por lo que había varias empresas constructoras que son del partido Fuerza Popular que querían participar en el concurso y querían apoyo”, indicó Bartra ante la Fiscalía.

La conversación entre Cornejo Chinguel y el congresista Becerril tuvo como escenario la casa de Becerril, un condominio ubicado en el distrito de La Victoria, en la quincena del mes de setiembre del 2016, al promediar las 9 de la noche.

El relato continúa así: “Antonio Becerril le dijo a David Cornejo que la idea es hacer un proyecto de partido político conjunto en la región Lambayeque (…) luego David Cornejo indicó haber pertenecido al partido fujimorista y que no solo iba a aceptar las empresas que ellos pusieran, sino también les iba a dar tres puntos del diezmo”.

Boris Bartra detalló que el exalcalde mencionó lo siguiente: “Ya que yo voy a recibir la suma de 747 mil soles, de los cuales yo voy a dar a ustedes la suma de 224 mil soles que equivale al 3%”. Posteriormente, el ex regidor sentenciado añadió que el parlamentario Héctor Becerril y sus hermanos se abrazaron con Cornejo Chinguel, en una reunión donde el whisky y la parrilla duró hasta las 11 de la noche.

Otras de las declaraciones que confirman la reunión entre Héctor Becerril y David Cornejo es la de Luis Cabrejos. El pasado 18 de diciembre, el exconcejal declaró que el congresista fujimorista y sus hermanos se reunieron con el exburgomaestre, él y Boris Bartra en el departamento de Antonio Becerril, en junio de 2017.

El declarante afirmó que Cornejo Chinguel expresó su admiración al exdictador Alberto Fujimori, ante lo cual Héctor Becerril dijo mirándolo de frente: “Te invitó oficialmente a que formes parte de Fuerza Popular y que te afilies a nuestro partido”. Mientras David Cornejo respondió “Encantado, aquí en la casa de Antonio, sellamos este pacto”.

Cabrejos mencionó que el exalcalde de Chiclayo y Héctor Becerril se abrazaron. Posteriormente, el primero miró a Wilfredo Becerril y le dijo: “Eso que hemos hablado de la planta, tres puntos van para la campaña”. Esto último, según Cabrejos, refiriéndose al 3% del diezmo del presupuesto para la ejecución de la planta de transferencia de residuos sólidos.

El diálogo entre Wilfredo y David concluyó cuando el primero le dijo: “Cómo van los proyectitos alcalde". Y la autoridad dijo: “En las siguientes semanas deben estar saliendo”.

Los Becerril habrían amenazado a investigados por “Los Temerarios”

El prófugo de la justicia e investigado por pertenecer a la red “Los Temerarios”, Wilfredo Becerril, habría amenazado de muerte al exalcalde David Cornejo por no cumplir con la entrega de un “diezmo” que recibió de una empresa constructora.

El exregidor Boris Bartra declaró ante la Fiscalía que el hermano del congresista Becerril dijo: “Yo no sé que decir a Héctor, a mí me reclama, y no sé que decir, que se deje de (...) sino lo quebramos”, señaló.

A esto se suma la amenaza que habría recibido Boris Bartra por parte de Antonio Becerril, tras la detención de David Cornejo y otros implicados. “Todos tenían que cerrar la boca y no pueden hablar nada (...) porque si alguien abre la boca se muere”, declaró Bartra.