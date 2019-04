Ingrid no denunció la violencia que sufría por miedo y vergüenza [VIDEO]

Ingrid Melina Arizaga Bandín se acostumbró a que Sandro Villegas controle su vida. Nunca salía sola a ningún lado y debía trabajar para darle dinero. Incluso soportó la violación de su intimidad varias veces. Ingrid nunca fue feliz.

¿Y por qué no lo denunció? “Por vergüenza, porque temía su venganza y porque la justicia jamás le creería”, afirma su afligido padre, Rafael Arizaga.

Su hermana Carol agrega: “Lo dejó todo por amor y no pudo escapar de la violencia de ese hombre”.

Ingrid es la quinta víctima de feminicidio en estos primeros días del año. Es otra víctima de la violencia machista que no tiene cuándo parar.

El miércoles fue asesinada por su esposo y padre de sus cuatro hijos, Sandro GinoVillegas Arévalo, en un mercado del Callao. Ahora este sujeto podría afrontar una condena de cadena perpetua por feminicidio.

Primer y único amor

Ingrid iba a cumplir 38 años este 21 de enero. Cuando conoció a Sandro, en la urbanización Constanzo, en el Callao, tenía apenas 15 años. Él era cinco años mayor. “Él le prometió el oro y el moro para que se fueran a vivir juntos, ella le creyó”, recuerda Carol.

No fue una relación de casualidad, ella era de su entorno, de su barrio, tenían amigos en común. Muy jóvenes contrajeron matrimonio por civil y por iglesia y tuvieron cuatro hijos. Parecían una pareja feliz.

Pero con el correr del tiempo él cambió y ya no le permitía ver a su familia.

“Ingrid estaba incómoda viviendo con él en la zona de Cantacallao. Se separaron dos veces, pero él estaba controlándola todo el tiempo. La última vez que ella decidió dejarlo fue hace mes y medio, él se desesperó. La buscó, quería arreglar las cosas. Venía a verla, nos pedía ayuda, pero mi hija ya no quería saber nada de él. Tampoco sus hijos”, señala Rafael Arizaga.

Una relación tóxica

Los testimonios de la familia de Ingrid, de sus amigas, de sus compañeras de trabajo y vecinos de la Urb. Constanzo confirman que Sandro Villegas controlaba y celaba a su pareja, alejándola de su entorno.

“Si lo denuncio me mata” o “estoy viviendo una pesadilla”, eran las frases que más repetía en sus últimos meses de vida, recuerda entre lágrimas su hermana mayor, Carol.

“Cuando se separaban venía a mi casa, pero él volvía y le decía que iba a cambiar. Pero ella descubrió que estaba con otra mujer y se separó hace mes y medio”, asegura.

A pesar de ello, Sandro continuó acosándola. “Él le solicitaba dinero, decía que no le pagaban y ella le daba. Era una relación tóxica. La golpeaba delante de sus hijos”, detalló Carol a La República.

“Ojalá mis sobrinos no queden desamparados”, pidió.

¿Por qué no denuncian?

Las mujeres que son víctimas de violencia de género no denuncian a sus agresores principalmente por miedo (al maltratador y sus reacciones, a no ser apoyadas, a perder a sus hijos o no tener medios para salir adelante, entre otros), y por la vergüenza que sienten de reconocer situaciones violentas que se han tolerado, además del hecho de no querer perjudicar al agresor y evitar las repercusiones negativas que una denuncia pueda tener en su grupo social y laboral, señala el psiquiatra Luis Ventura.

Dos sentencias en 149 casos de feminicidio

- “No puede ser que como respuesta se tenga impunidad. Solo hay dos casos con sentencia de 149 feminicidios”, dijo la presidenta de la Comisión de la Mujer, Tania Pariona, quien ayer, vestida de negro y acompañada de otras parlamentarias que cargaban un cartel, demandó la respuesta del Estado a este problema de inseguridad. “Van 5 feminicidios en menos de 10 días”, anotó.

- “El señor Vizcarra anunció el año pasado la elaboración del plan nacional de igualdad de género, nosostros exigimos que se cumpla con la publicación de ese plan, con presupuesto, con herramientas claras y con funciones en distintas instituciones”, dijo frente al Congreso.