Ciudadano venezolano denunció agresión durante manifestación contra Nicolás Maduro [VIDEOS]

El ciudadano venezolano John Fajardo denunció una supuesta agresión física de parte de una ciudadana peruana, en momentos en los que los extranjeros se manifestaban contra una nueva reelección de Nicolás Maduro, mientras por otro lado un grupo de compatriotas rechazaba su presencia en nuestro país.

“Yo venía caminando del otro lado (donde estaban los peruanos) pensando que no había ningún inconveniente, cuando una señora vino detrás de mí y me hizo el daño, ni siquiera sé con qué objeto, pero fue cortante”, aseguró el venezolano, quien dijo que no le dijo nada a la mujer para provocar su reacción, por lo que según su versión sería un caso de xenofobia.

Otro ciudadano venezolano acusó a la misma señora, de intentar arrojar su teléfono celular al piso mientras se encontraba grabando lo que acontecía a los alrededores de la Embajada de su país, en la cuadra 2 de la avenida Arequipa, en el Cercado de Lima.

Por su parte la acusada negó haber cortado al ciudadano venezolano. “Yo no le he pegado, él ha venido a pegarles (a los peruanos) y la gente lo ha empujado. A mí me ha golpeado y encima ahora dicen que lo han cortado: La Policía estuvo acá y vio todo. Él fue quien dijo que nos larguemos”, dijo.

Esta versión fue corroborada por otro peruano, quien dijo que los venezolanos les lanzaron piedras y que los efectivos del orden no actuaban con equidad con ambos, insinuando que favorecían a los extranjeros, a los que, según ellos, les dan preferencia.

Sin embargo y pese a lo que dijeron nuestros compatriotas, la Policía Nacional del Perú se llevó a la presunta agresora del ciudadano venezolano. La señora, que vestía un chaleco verde, opuso resistencia, pero finalmente fue reducida por los agentes de seguridad.